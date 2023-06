Ambasadorii Uniunii Europene au convenit asupra celui de-al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat miercuri președinția suedeză a Consiliului UE, potrivit CNN.

„Pachetul include măsuri menite să contracareze eludarea sancțiunilor și listările individuale”, a precizat președinția suedeză, într-un mesaj publicat pe Twitter.

#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat noul pachet de sancțiuni, afirmând că „va da o nouă lovitură mașinăriei de război a lui Putin, cu restricții mai stricte la export, vizând entitățile care sprijină Kremlinul”.

„Instrumentul nostru anti-eludare va împiedica Rusia să pună mâna pe bunurile vizate de sancționi”, a scris ea, pe Twitter.

I welcome the political agreement on our 11th sanctions package.



It will deal a further blow to Putins war machine with tightened export restrictions, targeting entities supporting the Kremlin.



Our anti-circumvention tool will prevent Russia from getting its hands on… https://t.co/MlQlxNzNeR