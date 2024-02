Un bloc de apartament a luat foc în cartierul Holosiivskyi din Kiev, în urma atacului cu rachete rusești, a anunțat primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram, relatează Ukrinform.

„O unitate de salvare se îndreaptă spre districtul Holosiivskyi unde, conform informațiilor preliminare, o clădire a luat foc”, a spus el.

Multiple waves of missiles on Kyiv. Residential building on fire. Power and heating supply disrupted in the aftermath of the attack. pic.twitter.com/f5fWFt7tzK