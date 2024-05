Trupe ruse „au eliberat în întregime satul Robotîne, în regiunea Zaporojie”, anunţă ministerul rus al Apărării. Satul Robotîne a fost recucerit de către Ucraina în august 2023, în urma unei bătălii teribile.

Russia's Ministry of Defence claims that they have fully captured Robotyne in Zaporizhzhia oblast pic.twitter.com/pPwBzCYSdI