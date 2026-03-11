Liviei i s-a făcut rău în jurul orei 12.00, în timp ce se afla pe o bancă unde își aștepta băiețelul de 6 ani, care era la grădiniță. Nu se știe ce anume i-a declanșat starea de rău acesteia. Apropiații săi spun că în ultimele trei zile s-ar fi plâns de dureri în piept, relatează publicația locală Botoșăneanul.

Oamenii din zonă au sunat la 112 imediat după ce a căzut de pe bancă. A fost preluată de o ambulanță și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Mavromati unde au fost continuate manevrele de resuscitare care au fost demarate la fața locului.

În ciuda eforturilor depuse de medicii de la UPU Botoșani, la 13:35 a fost declarat decesul.

„În serviciu de urgență a fost adusă o pacientă în vârstă de 29 de ani, sex feminin în stop cardiorespirator în curs de resuscitare, de către ambulanța cu medic. La ora 12:45 s-a prezentat în serviciul de urgență, s-au continuat manevrele de resuscitare pe aproximativ o oră, stopul fiind ireversibil la manevre și în urma acestora s-a declarat decesul la ora 13:35”, a spus dr. Ramona Guraliuc, medic șef UPU SMURD.

Aceasta nu figura în sistem cu afecțiuni medicale, însă mama ei le-ar fi spus medicilor că s-a plâns de dureri în piept.

„Cauza exactă nu se știe cu certitudine, putem să bănuim că acest stop cardiorespirator a survenit în urma unui infarct, din declarațiile mamei aceasta a prezentat în urmă cu trei zile dureri toracice care ulterior au cedat și i-au permis să-și reia activitatea.

Este practic un semnal de alarmă pe care-l atragem tuturor pacienților care prezintă aceste dureri toracice și care au o simptomatologie atipică, cel mai corect ar fi să se prezinte către un cadru medical specializat care să confirme sau să infirme că această durere aparține cordului sau este de natură nevralgică”, dr. Ramona Guraliuc, medic șef UPU SMURD.

