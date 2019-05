„Eu am spus ceea ce spun de câteva luni de zile: că după alegerile europarlamentare o să anunţăm. Nu am spus că îmi anunţ candidatura, nu am spus nimic nou. Dar bineînţeles că ăştia, disperaţi să nu slăbească presiunea pe completul de judecată, pentru că sunt nişte presiuni inimaginabile…”, a spus Liviu Dragnea, adăugând că presiunile sunt făcute de „tot sistemul, la comanda lui Iohannis”.

Întrebat dacă are dovezi în acest sens, șeful PSD a răspuns: „Uite, am visat eu”.

Marți, preşedintele PSD a afirmat într-un interviu acordat Adevărul, că decizia privind o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidenţiale de la finele acestui an va fi anunţată duminică seara, după ce se vor afla rezultatele scrutinului pentru Parlamentul European.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că PSD încearcă şi instituţional „să boicoteze referendumul”, şeful statului susţinând că Liviu Dragnea „a dat ordin la CNA” să ignore referendumul din 26 mai.

Iohannis a afirmat cu privire la afirmaţiile preşedintelui PSD că duminică se va anunţa candidatul social-democraţilor la prezidenţiale, că în acea zi se va anunţa doar că social-democraţii au pierdut alegerile.

