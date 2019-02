„I don’t speak english', i-a spus Dragnea jurnalistei germane, în limba engleză.

Reacţia jurnalistei străine a venit imediat: „Come on! You already speak english. (Pe bune? Dar vorbiţi deja engleza', i-a spus aceasta lui Liviu Dragnea.

Şi la intrarea în sala de plen, aceasta a dorit să îi ia o declaraţie preşedintelui Camerei Deputaţilor, însă acesta a intrat în sală, fără a răspunde întrebărilor acesteia.

Jurnalista germană a transmis presei acreditate la Parlament că atitudinea liderului PSD nu are nicio legătură cu democraţia.

