Impactul restricțiilor

Motivul principal al acestei măsuri este volumul mare de carburanți din India, produși din țiței rusesc, care au ajuns în Constanța în timpul verii. Ca urmare, livrările de motorină din România către Ucraina au scăzut dramatic.

În primele cinci zile ale lunii octombrie, livrările de motorină către Ucraina au înregistrat o scădere de peste 91% comparativ cu aceeași perioadă din septembrie. Cantitatea livrată a scăzut de la 17.600 de tone la doar 1.500 de tone.

În august, s-a atins vârful anului, cu peste 26.000 de tone livrate. Conform datelor A-95 Consulting Group, cea mai mare parte a motorinei indiene aduse la Constanța provine de la rafinăriile Reliance Industries, un important cumpărător de țiței rusesc.

Această restricționare a importurilor de carburanți produși în India este în concordanță cu pachetul 18 de sancțiuni anti-Rusia al UE. Acesta interzice achiziționarea de produse petroliere fabricate din țiței rusesc începând cu 21 ianuarie 2026.

Un reprezentant al unui importator major de carburanți din Ucraina a declarat: „Totul este corect, Ucraina trebuie să seteze trendul pentru întreaga lume în astfel de chestiuni”.

Impactul asupra Oil Terminal

Compania românească de stat Oil Terminal speră ca aceste restricții să fie temporare. În luna precedentă, în Constanța a sosit o cantitate totală de 372.000 de tone de motorină, din care aproximativ jumătate era de proveniență indiană.

Pe 25 septembrie, Oil Terminal a anunțat o rectificare a bugetului pentru 2025, cu o scădere de 13,2% a estimării de venituri și una de 14% a prognozei cheltuielilor.

Compania a explicat: „(…) s-a constatat la 30.06.2025 că programul fizic realizat a scăzut cu 16,4% comparativ cu nivelul aprobat pentru semestrul I 2025, iar pentru semestrul II 2025 se estimează o diminuare cantitativă cu 8,4%. Pe lângă aceasta, există premisele unei scăderi generate de riscul ca, începând cu 1 octombrie 2025, autoritățile ucrainene să impună restricții asupra importurilor de motorină provenită din portul Constanța”.

Taxa vamală de 50% este una dintre cele mai severe măsuri impuse de administrația Trump împotriva unui partener comercial. Jumătate din această taxă este aplicată ca sancțiune pentru că India achiziționează petrol din Rusia. Această decizie va avea impact asupra multor exportatori indieni, care oferă locuri de muncă pentru milioane de oameni.

