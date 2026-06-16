Livrator din Sri Lanka agresat de un paznic de la Spitalul din Arad

În imaginile furnizate, agentul de pază poate fi văzut apropiindu-se de livrator, pe care îl împinge de mai multe ori și, în final, îl lovește peste față. Evenimentul a fost filmat din interiorul mașinii livratorului, iar martorii ar fi asistat la incident, potrivit relatărilor familiei.

După apelul la 112, la fața locului au ajuns polițiștii. Soția livratorului susține că modul în care au gestionat agenții situația a fost, la rândul său, problematic.

Aceasta reclamă că polițiștii ar fi minimalizat inițial agresiunea și ar fi încercat să îl convingă pe bărbat să nu depună plângere.

„Paznicul a mințit inițial poliția că doar l-a împins ca să plece. Când soțul meu a mers 5 minute până la mașină să descarce filmarea, polițiștii și paznicul s-au înțeles între ei, agenții reacționând la vederea actului cu dispreț: «Aaa, lasă că-i străin!»”, a spus soția livratorului.

După vizionarea filmării, agentul de pază ar fi susținut că lovirea nu ar fi fost intenționată, iar polițiștii ar fi insistat pentru o împăcare pe loc.

Familia afirmă că livratorului i s-ar fi atras atenția și asupra posibilității unei sancțiuni pentru oprire neregulamentară.

Poliția a deschis dosar penal

Inspectoratul de Poliție Județean Arad a confirmat că efectuează cercetări în acest caz.

„La data de 15 iunie a.c., în jurul orei 18.14, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre faptul că, un bărbat ar fi fost lovit de către un agent de pază, în curtea unei unități medicale din municipiu. În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru lovirea sau alte violențe. În continuare se efectuează verificări, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale, care se impun”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.

Deși livratorul nu a depus plângere imediat, familia sa a anunțat că intenționează să sesizeze instituțiile competente și să facă publice imaginile.

Soția acestuia a adăugat că nu este primul conflict cu personalul de pază al spitalului. În august 2025, bărbatul ar fi fost jignit și împiedicat să iasă din parcare de un alt agent de pază.

Reacția Spitalului Clinic Județean Arad

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad a transmis că a solicitat firmei de pază verificarea de urgență a situației.

Managerul Florina Ionescu a declarat: „Avem toleranță zero pentru asemenea comportamente în incinta spitalului! Indiferent de naționalitate, cetățenii care trec pragul instituției trebuie să fie tratați cu respect! Am solicitat firmei de pază să verifice situația și să aplice imediat măsurile care se impun.”

Nu este prima dată când au loc astfel de incidente, anul trecut, un livrator din Sri Lanka a fost înjurat și lovit de o fată în Popești-Leordeni.

Un alt livrator, nepalez, a fost bătut pe stradă, în București, fără niciun motiv.

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