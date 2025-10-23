Bucureștiul depășește Roma și Madrid la puterea de cumpărare

Capitala României ocupă o poziție spectaculoasă în clasamentul european.

Cu un PIB pe locuitor de 87.400 PPS, Bucureștiul a depășit orașe precum Roma, Milano și Madrid, unde nivelul variază între 65.000 și 75.000 PPS. Ajustat la costul vieții, acest rezultat arată că bucureștenii au o putere de cumpărare cu aproape 15% peste media Uniunii Europene.

Cluj-Napoca își confirmă statutul de hub economic și tehnologic

Cu un PIB pe locuitor de 43.500 PPS, Clujul continuă să urce în topurile europene, depășind regiuni întregi din sudul Italiei, Grecia și Portugalia.

Orașul s-a transformat într-un motor al economiei digitale, iar salariile din IT și servicii au crescut cu peste 40% în ultimii cinci ani.

Rata șomajului rămâne una dintre cele mai mici din țară: sub 2%, potrivit datelor INS.

Diferențele regionale din România, tot mai vizibile

Economiștii avertizează însă că dezvoltarea nu este uniformă.

În timp ce Bucureștiul și Clujul se apropie de performanțele Europei de Vest, alte regiuni, în special sudul și nord-estul țării, rămân la coada clasamentului, cu un PIB pe locuitor de sub 15.000 PPS, comparabil cu cel din unele zone ale Bulgariei.

Irlanda și Germania domină clasamentul european

La nivel continental, cele mai bogate regiuni rămân Dublin și South-West din Irlanda, care depășesc 135.000 PPS, urmate de Wolfsburg (Germania) și Paris, cu peste 126.000 PPS.

În schimb, la polul opus se află Mayotte (Franța) și Haskovo (Bulgaria), cu valori sub 11.000 PPS.

Specialiștii explică ascensiunea României prin concentrarea investițiilor și a forței de muncă tinere în marile centre urbane. Comparativ cu 2010, puterea de cumpărare din București aproape s-a dublat, datorită creșterilor salariale din IT, servicii și sectorul financiar. Aceste evoluții au propulsat Capitala în top 20 al regiunilor europene cu cea mai mare productivitate economică.

