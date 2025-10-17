Astfel, autoritățile locale ar urma să reglementeze inclusiv condițiile privind creșterea animalelor de companie în apartamente.

Deoarece au existat numerose sesizări privind nerespectarea normelor igienico-sanitare, autoritățile locale spun că deținerea necontrolată a animalelor în apartamente poate genera disconfort și riscuri sanitare.

În acest sens, în Craiova ar urma să se interzică deținerea a mai mult de doi câini sau două pisici în locuințele de tip apartament.

„În condițiile în care normele igienico-sanitare nu sunt respectate, creşterea animalelor pe raza municipiului Craiova s-a dovedit a fi o sursă de disconfort şi o importantă cale de diseminare a agenților patogeni. Pe cale de consecință, este necesară modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancționarea faptelor care constituie contravenții, în sensul limitării numărului animalelor de companie care pot fi crescute/deținute într-un apartament de pe raza municipiului Craiova”, se specifică în raportul de modificare a regulamentului.

