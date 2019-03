Inginerul francez Mark Areny este autorul prototipului, pe care însă nu l-a dezvoltat pe scară largă. Poate face însă transformarea unui Logan obișnuit într-unul electric, pentru orice doritor. El și-a omologat la RAR doar prima mașină pe care a construit-o astfel că procesul ar trebui repetat de fiecare beneficiar.

„Cei de la RAR au fost foarte deschiși și ne-au ajutat foarte mult. Bineînțeles, ne-au cerut foarte multe informații despre ce modificări am făcut mașinii, ce am montat pe ea. Când a fost ceva în neregulă ne-au spus și așa am mers mai departe. Prima omologare a fost o omologare individuala si a durat în jur de o lună. Mașina este un model din 2014, are tot ce-i trebuie: aer condiționat, servodirecție și o baterie mult mai mare”, spune inginerul francez, potrivit hotnews.ro.

Dacia electrică construită de el are o autonomie de 250 de kilometri, iar viteza maximă e 110 kilometri pe oră. O încărcare completă durează aproape două ore.

„Înlocuim motorul termic cu un motor electric. Vine cuplat la cutia de viteză și adăugăm niște baterii, pe care le așezăm unde găsim loc, unde a fost rezervorul, în portbagaj, sub capotă, depinde de mașină”, a spus Marc Areny, pentru Digi24.

Citește și: DIICOT l-a audiat pe falsul medic ginecolog de la Spitalul Ilfov după ce a aflat că a recoltat celule stem de nou născuți într-un studiu finanțat de compania elvețiană Nestle!