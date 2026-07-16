Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a confirmat că aplicația „Achiziții Beneficiari Privați”, utilizată pentru derularea procedurilor de achiziții în cadrul proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, a fost scoasă din funcțiune în urma unui incident cibernetic major, relatează Profit.ro.

În acest moment, platforma este complet inaccesibilă pentru utilizatori, generând blocaje suplimentare pentru mediul de afaceri și pentru beneficiarii fondurilor europene.

Fondurile din PNRR nu sunt afectate

Reprezentanții ministerului au reacționat rapid pentru a calma spiritele pe piața financiară și au ținut să facă o precizare extrem de importantă.

Aceștia au subliniat că aplicația vizată de atac nu are nicio legătură și nu este utilizată în procesul de implementare sau monitorizare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde protocoalele de securitate sunt gestionate separat.

„Subliniem faptul că această aplicație nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate din PNRR. Imediat după sesizarea incidentului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a sesizat instituțiile cu atribuții în domeniu”, a transmis ministerul.

În prezent, specialiștii ministerului lucrează în regim de urgență alături de experții guvernamentali pentru a analiza amprenta atacului, a evalua eventualele pagube și a repune aplicația în funcțiune în cel mai scurt timp posibil, într-un mediu complet securizat.

Cadastrul național rămâne blocat până la finalul săptămânii

Incidentul de la MIPE vine în contextul colapsului tehnic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Aplicația națională de cadastru și carte funciară, cunoscută sub numele de e-Terra, va rămâne complet indisponibilă cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni.

Conducerea ANCPI a recunoscut că se confruntă cu cel mai grav și agresiv atac cibernetic din întreaga istorie a instituției, atac care a generat o paralizie totală a tranzacțiilor imobiliare din România.

Deși serverele au fost deconectate pentru a proteja sistemul, oficialii ANCPI au dat asigurări că datele proprietarilor sunt în siguranță și nu au fost compromise sau extrase de atacatori.

Atacurile vin imediat după avertismentul privind hackerii FSB

Aceste lovituri cibernetice succesive nu par să fie deloc întâmplătoare. Ele s-au produs la doar câteva zile după ce România, alături de statele membre ale Uniunii Europene și de aliații din NATO, a condamnat public și în termeni extrem de duri activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări de hackeri controlate direct de Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).

Ministerul Afacerilor Externe de la București a explicat că aceste atacuri fac parte dintr-un tipar geopolitic bine cunoscut în spațiul euro-atlantic. Rusia folosește un ecosistem cibernetic hibrid și complex, care îmbină serviciile secrete de stat cu grupări infracționale, hacktiviști de închiriat și companii private paravan pentru a destabiliza infrastructurile critice ale aliaților.

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat ferm în fața acestor evenimente grave, confirmând că instituțiile din România au fost ținte directe ale acestei campanii de agresiune.

„Activitățile cibernetice ostile, desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse, au vizat state membre ale Uniunii Europene și NATO, inclusiv România. Condamnăm ferm aceste acțiuni care fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă, menită să submineze stabilitatea democrațiilor noastre, să alimenteze diviziunile în societate și între aliați și să testeze coeziunea Uniunii Europene și a NATO”, a declarat Nicușor Dan.

În timp ce experții în securitate informatică încearcă să ridice din nou barierele de protecție ale platformelor guvernamentale, autoritățile avertizează că România trebuie să se pregătească pentru o perioadă lungă de presiune cibernetică, în care instituțiile publice vor rămâne ținte constante ale războiului hibrid purtat de la Moscova.

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