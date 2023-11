Huge pro-Palestine protest in London, UK. pic.twitter.com/jZomWrKckW — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) November 11, 2023

Marșul propalestinian a atras contramanifestanți din partea unor grupuri de dreapta, cu ocazia Zilei Armistițiului, care marchează sfârșitului Primului Război Mondial și implică comemorări ale soldaților britanici căzuți în lupte.

„Marșul național pentru Palestina” este cel mai recent dintr-o serie de manifestări de susținere a palestinienilor și de apel la încetarea bombardamentelor Israelului asupra Fâșiei Gaza.

Miniștrii ceruseră anularea acestui eveniment, deoarece se suprapunea cu Ziua Armistițiului.

Poliția a anunțat că grupurile de extremă-dreapta care se opun marșului au fost prezente în centrul Londrei în „număr semnificativ”, ceea ce a dus la o serie de încăierări cu ofițerii în apropierea memorialului de război Cenotaph, în apropiere de sediul parlamentului și de Westminster.

Fighting has broken out as people shouting ‘England ‘till I die attempted to reach the Cenotaph 👇 pic.twitter.com/tzjkMlMMpN — Josh Gafson (@JoshGafson1) November 11, 2023

Polițiștii londonezi au încercat să îi rețină pe protestatarii de extremă-dreapta, unii dintre ei aruncând cu sticle în ei, iar vehiculele de poliție au circulat cu viteză în jurul orașului pentru a răspunde la rapoartele privind tensiunile de pe străzi.

These officers are deployed in central London today to keep people safe.



They were met with violence and abuse by counter protestors who threw bottles and other missiles at them.



We will respond robustly to unacceptable aggression and disorder. pic.twitter.com/RtthaAHYYD — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2023

Primarul Londrei, Sadiq Khan, și premierul Scoției, Humza Yousaf, au învinovățit-o pe Suella Braverman, ministrul britanic de interne, că a încurajat extrema dreaptă, după ce aceasta a acuzat poliția la începutul săptămânii că a favorizat „mulțimile propalestiniene”.

„Scenele de dezordine la care am asistat din partea extremei drepte la Cenotaph sunt un rezultat direct al cuvintelor ministrului de interne”, a scris Khan, pe rețelele de socializare.

Poliția a precizat că mitingul propalestinian a avut o participare „foarte mare” și că nu au existat incidente legate de acesta până în prezent. Aceștia au declarat că nu vor permite ca cele două grupuri să se întâlnească.

„Vom folosi toate puterile și tacticile pe care le avem la dispoziție pentru a împiedica acest lucru să se întâmple”, a transmis poliția.

82 de persoane, arestate la contramanifestație

Polițiștii au anunțat în cursul după-amiezii că au arestat 82 de oameni în centrul Londrei, pe Tachbrook Street, Pimlico, pentru a preveni încălcarea liniștii publice, potrivit Sky News.

BREAKING – Chaos in London on Armistice Day — police deployed in Chinatown against protesters wearing St George's flag ahead of Pro-palestine demonstrationpic.twitter.com/BpBmazFng7 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2023

Aceștia fac parte dintr-un grup de protestatari de extremă-dreapta – numiți de poliție „contraprotestatari” – și încercaseră să ajungă la persoanele care participă la principalul marș, cel propalestinian.

UPDATE: Officers have arrested 82 people in Tachbrook Street, Pimlico to prevent a breach of the peace.



Theyre part of a large group of counter protestors we have been monitoring who have tried to reach the main protest march.



We will continue to take action to avoid the… — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2023

Proteste săptămânale

Ben Jamal, unul dintre organizatorii de la Campania de Solidaritate cu Palestina (PSC), a declarat pentru Reuters că până la un milion de persoane s-ar putea alătura mitingului. El a spus că mitingul va fi pașnic, dar a recunoscut „situația tensionată de astăzi”.

În timp ce se adunau la punctul de plecare, protestatarii propalestinieni au putut fi auziți strigând „De la râu până la mare, Palestina va fi liberă”, un strigăt de adunare care este considerat de mulți evrei ca fiind antisemit și un apel la eradicarea Israelului.

“Palestine will be free, from the river to the sea.” pic.twitter.com/Vxq865UDzv — Lewis Goodall (@lewis_goodall) November 11, 2023

Alții purtau bannere pe care scria „Palestina liberă”, „Opriți masacrul” și „Nu mai bombardați Gaza”.

Poliția anunțase că aproape 2.000 de ofițeri vor fi la datorie pentru a preveni dezordinea, iar de joi a fost instituită o pază, cu agenți de poliție, de 24 de ore pe zi la Cenotaph.

Marșul propalestinian se va încheia în fața Ambasadei SUA.

„Aici, la Londra, la fel ca în întreaga lume, Statele Unite susțin dreptul la libertatea de exprimare și la libertatea de întrunire pașnică”, a declarat o purtătoare de cuvânt a ambasadei.

După asaltul Hamas în sudul Israelului, pe 7 octombrie, a existat un sprijin și o simpatie puternică pentru Israel din partea guvernelor occidentale, inclusiv a Marii Britanii, și a multor cetățeni. Dar răspunsul militar israelian a stârnit și furie, cu proteste săptămânale la Londra, manifestanții cerând încetarea focului.

Prim-ministrul Rishi Sunak, care a criticat mitingul propalestinian de Ziua Armistițiului ca fiind lipsit de respect, a fost presat de propriii săi parlamentari să o demită pe Braverman în urma comentariilor acesteia despre poliția britanică.

Foto: Profimedia Images

