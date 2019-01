Suspectul în cazul luării de ostatici din banca SunTrust s-a predat echipelor SWAT care au intrat în clădire pentru a-l neutraliza. Echipe SWAT, polițiști și ambulanțe au fost mobilizate la locul incidentului. Personalul medical a intrat bancă printr-un geam spart de la intrare.

Don Elwel, reprezentant al poliției locale, a confirmat, pentru CNN, că sunt mai multe victime. Nu se știe încă dacă printre victime se numără angajați ai băncii sau clienți.

Citește și

Viorica Dăncilă, o oră de victimizări de politician la „Sinteza zilei”, despre adopția fiului său. „Mi-am dat seama că acela era destinul meu”

UPDATE: Suspect In Custody After Shooting at Florida Bank https://t.co/GYwVVKxiBj pic.twitter.com/NShKuDql5q

— Breaking911 (@Breaking911) January 23, 2019