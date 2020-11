”În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID-19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv”, a scris Lucian Bode pe Facebook.

”Din clipa în care am aflat rezultatul testului, am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va bine”, a continuat ministrul.

Primul ministru infectat cu COVID-19 a fost Virgil Popescu. Luni, 2 noiembrie, ministrul economiei a anunțat că ”am respectat regulile, dar acest virus nu iartă”.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

