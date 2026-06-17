Are o lungime de 14,2 kilometri și cuprinde 12 stații noi

Magistrala 6 de metrou va realiza prima conexiune rapidă directă între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă. Noua linie va avea o lungime de 14,2 km de cale dublă și 12 stații, deservind zone importante ale Capitalei și ale orașului Otopeni.

Principalele zone pe care le va deservi sunt: zona 1 Mai; zona Romexpo; zona Gara Băneasa și Aeroportul Băneasa; zonele rezidenţiale, comerciale și de afaceri din lungul DN1 între București și Otopeni; orașul Otopeni; terminalele sosiri/plecări ale Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

Magistrala 6 are două secțiuni: tronsonul 1 Mai – Tokyo (secțiunea Sud) și tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni (secțiunea Nord). Cele 12 stații vor fi următoarele: 1 Mai (stație de legătură cu Magistrala M4), Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu și Aeroportul Otopeni.

Lucrări în desfășurare și restricții de circulație

Șantierele Magistralei 6 de metrou avansează în ritm alert pe ambele secțiuni, Sud și Nord, însă lucrările complexe la structurile subterane aduc și un cost pentru șoferi: restricții temporare de trafic în mai multe zone-cheie ale Capitalei.

O listă cu lucrările și cu toate restricțiile în vigoare, pe ambele secțiuni, a fost publicată pe 15 iunie 2026 pe site-ul Magistralei 6.

Secțiunea SUD:

– Stația 1 Mai: Relocare utilități, pereți mulați | Restricții/devieri: Calea Griviței – Bd. Ion Mihalache;

– Stația Pajura: Structură stație, accesuri | Fără impact asupra circulației;

– Stația Expoziției: Structură stație, accesuri | Restricții/devieri: Bd. Expoziției;

– Interstația Expoziției – Piața Montreal: Relocare utilități | Restricții/devieri: Bd. Expoziției – Str. Aviator Popișteanu;

– Stația Piața Montreal: Structură stație, accesuri | Restricții/devieri: Bd. Mărăști;

– Interstația Piața Montreal – Gara Băneasa: Tunelare TBM, relocare utilități | Fără impact major asupra circulației;

– Stația Gara Băneasa: Relocare utilități, accesuri | Restricții/devieri: Șos. București–Ploiești (Fântâna Miorița);

– Interstația Gara Băneasa – Aeroport Băneasa: Relocare utilități | Restricții/devieri: DN1 – Str. Elena Văcărescu și Str. Dobrogeanu Gherea;

– Stația Aeroport Băneasa: Relocare utilități, accesuri | Restricții/devieri: Str. Grațioasa, DN1 – Bd. Aerogării;

– Interstația Aeroport Băneasa – Tokyo: Relocare utilități | Restricții/devieri: Breteaua Selgros;

– Stația Tokyo: Structură stație, accesuri | Restricții/devieri: Breteaua DN1 (sens București), Str. Pană Buescu.

Secțiunea NORD:

– Stația Washington: Relocare utilități | Restricții/devieri: Str. Jandarmeriei – Bd. Dr. Liviu Librescu, breteaua DN1;

– Stația Paris: Relocare utilități, pereți mulați, accesuri | Restricții/devieri: DN1 – Str. Padina;

– Stația Bruxelles: Relocare utilități, pereți mulați | Restricții/devieri: Str. Oașului;

– Stația Otopeni: Pereți mulați, structură stație | Restricții/devieri: DN1 – Calea Bucureștilor, Str. 23 August;

– Stația Ion. I. C. Brătianu: Relocare utilități, accesuri | Restricții/devieri: DN1 – Calea Bucureștilor și Str. Zborului;

– Stația Aeroport Otopeni: Relocare utilități, pereți mulați, structură stație | Restricții/devieri: Zona Plecări, drumuri interioare și parcări.

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