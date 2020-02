De Iulian Budușan,

„Un parlament dominat de forțe retrograde, așa cum i-am numit, parlamentari născuți din pixul lui Dragnea, care au călcat în picioare democrația și interesele fundamentale ale României, a decis astăzi prin moțiune de cenzură căderea Guvernului pe care îl conduc. Așa cum am zis și înainte de moțiune, Guvernul cade în picioare. Suntem mândri de ce am făcut în trei luni”, a spus Orban la Parlament, precizând că PNL a pierdut „doar o bătălie”.

„Vom câștiga bătălia pentru România. Astăzi, am fost judecați de o alianță toxică.Noi am căzut astăzi pentru că am avut curajul să dăm șansa cetățenilor din fiecare localitate să aibă șansa să își aleagă primarul democratic. S-au adunat toate forțele împotriva guvernului. Sunt convins că românii vor vota pentru garanția unei dezvoltări economice rapide care să permită României să se dezvolte și să fie respectată”, a declarat Orban.

„Singurul lucru pe care pot să-l spun este că nu a existat, nu există și nu va exista o înțelegere PSD-PNL! Cred că v-ați putut da seama prin intensitatea firului care a existat: minciuni gogocante”, a mai spus Ludovic Orban, când a fost întrebat cine a mințit – presa sau politicienii – atunci când au apărut informații că premierul a încheiat o înțelegere cu PSD pentru demiterea Guvernului.



