„Vă rog să faceţi următorul lucru. Mai avem o lună până la congres. Încercaţi să vorbiţi cu minimum 100 de cetăţeni care nu sunt membri ai PNL. Întrebaţi-i cine este bine să fie preşedintele PNL şi votaţi aşa cum spun oamenii”, a declarat Ludovic Orban, miercuri, 25 august, la şedinţa Colegiului Director Judeţean PNL Galaţi, potrivit news.ro.

„Alegeţi preşedintele partidului pe care îl consideraţi că este cel mai bine pregătit şi care corespunde cel mai bine exigenţelor pe care dumneavoastră le formulaţi despre preşedintele partidului”, a precizat liderul PNL.

Decizia care trebuie luată nu trebuie luată în funcţie de un interes personal. Nu votaţi (n.red. – pe principiul) că dacă eu mă duc cu ăla, poate am şanse să mă pună ăia secretar de stat pe nu ştiu unde. Ludovic Orban, președinte PNL:

Și-a cerut scuze

Președintele PNL a precizat apoi că „sigur am făcut greşeli” și că „dacă am făcut greşeli îmi cer scuze pentru ele”, dar a menționat că „niciodată nu am făcut greşeli din rea intenţie, din răutate”.

„Poate am făcut greşeli de evaluare în privinţa unor oameni, poate nu întotdeauna am luat decizia cea mai potrivită. Nu am luat niciodată decizii singur, iar pentru mine a fost fundamental să nu mă îmbete aerul tare al înălţimilor şi întotdeauna am încercat să rămân cu picioarele pe pământ, la firul ierbii”, a mai spus el.

Președintele PNL, Ludovic Orban, și premierul Florin Cîțu sunt cei doi candidați la șefia PNL la congresul din 25 septembrie.

