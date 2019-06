Ludovic Orban, criticat și în partid pe tema impozitării IT-iștilor. Primarul Timișoarei: Susțin fără ezitare scutirea de impozit pe venit

„Părerea mea despre scutirea de impozit pe venit în IT este, fără ezitare, în sensul susţinerii ei, pentru că, privind lucrurile multicriterial, ea este categoric benefică, aducând României beneficii mult mai mari, unele indirecte, altele extrafinanciare decât neîncasările directe cu titlul de impozit pe venit, conexe fiscalizării activităţii de IT. Ca profesor universitar în IT, cunosc potenţialul României în domeniu şi vă asigur că este uriaş. Noi trebuie să-l valorificăm aici, la noi acasă, aducând în România angajatori, iar fără facilităţi nu reuşim asta la maxim, şi nu disipându-l pe diverse meridiane, mai ales că e format din tineri”, a afirmat Nicolae Robu.

El a menţionat că, în calitate de dascăl, îşi doreşte ca studenţii săi, IT-ştii de azi şi de mâine, să rămână acasă şi să producă prosperitate pentru ei şi pentru ţară.

”Orice venit trebuie impozitat”

Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Mediaş, că nu i se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit în condițiile în care au venituri mari, potrivit Mediafax.

„Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România. A fost o perioadă în care să stimulezi, ca oamenii să se ducă spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, vă spun sincer. De ce? Păi un angajat dintr-o forjă sau un şofer de TIR care muncesc în condiţii extrem de grele trebuie să plătească impozit pe venit şi altul care încasează venituri semnificative şi altul care încasează venituri dintr-o muncă mai mult intelectuală, mentală fără discuţie, de ce să nu plătească impozit? Neutralitatea fiscală e un principiu fundamental. Orice venit trebuie impozitat”, a spus Orban.

Ironizat și de opoziție, și de putere

Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a comentat ironic declarația lui Orban. „Păi, au câștigat alegerile pe mâna lor. Să o facă, zic!”, a scris Vasilescu, pe Facebook.

Și Traian Băsescu a avut o reacție ironică pe Facebook. „Ludovice, dacă te pui cu taxele pe ei, fetele şi băieţii aceştia au câte un scaun şi un calculator pe care într-o noapte le iau sub braţ şi au plecat în alte zări pentru că, partea esenţială, creierul, este la purtător”, a scris fostul președinte.

Citește și: Ludovic Orban vrea ca IT-știi să plătească din nou impozit: „Câștigă cel mai bine în România”. Liderul PNL, ironizat de Băsescu și Lia Olguța Vasilescu

Citește mai multe despre ludovic orban, Nicolae Robu, Traian Băsescu, impozit pe venit și PNL pe Libertatea.