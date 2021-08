„25 de președinți de filiale și-au exprimat susținerea pentru Florin Cîțu. Dar la congres participă în jur 5.000 de delegați. Are o influență opțiunea președintelui, însă nu este neapărat o opțiune care va fi urmată. Sunt filiale în care mai mult de jumătate din delegați nu vor respecta această opțiune. Clujul va avea 170 de delegați, cum vă imaginați că un președinte poate convinge atâția oameni să voteze un singur candidat?”, a transmis Orban.

„Președintele se alege pe baza evaluării individuale, cine este cel mai bun să conducă, cine e mai bun comunicator, cine are experiență mai mare și o capacitate de a conduce. Eu am demonstrat și reprezint o garanție pentru performanța partidului. Am dus PNL la guvernare cu capacitatea de a construi o majoritate. Azi suntem principalul partid de guvernământ”, a mai spus președintele Camerei Deputaților.

El a afirmat că prin demisia din funcția de premier „mi-am asumat pierderea alegerilor parlamentare”.

USR l-a preferat pe Cîțu ca premier, eu am rămas președintele Camerei Deputaților. Acum, dacă îi întrebați, au, poate, altă opinie. Sunt destui care se gândesc dacă au făcut alegerea potrivită. Ludovic Orban:

Orban susține că nu va folosi niciodată vreun instrument prin care să acționeze împotriva voinței alegătorilor: „Duc competiția până la capăt, nu voi folosi altceva decât armele democratice”.

„Eu sunt Stan Pățitul, vă reamintiți cum am fost scos în 2016 din cursa pentru Primăria Capitalei. M-am retras, un gest de onoare, am stat o perioadă în umbră, până când instanța s-a pronunțat asupra acuzațiilor. Mi-am demisia din toate funcțiile, ulterior am fost achitat. Atunci s-a născut un dosar care n-a stat în picioare. Dacă era altcineva, nu s-ar fi retras niciodată”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a fost cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite, acesta solicitându-i unui om de afaceri 50.000 de euro pentru campania electorală din mai 2016.

„Dacă pierd alegerile pentru președinția PNL, îmi scriu demisia de la șefia Camerei Deputaților. În același timp, ce autoritate ar mai avea un premier dacă pierde alegerile pentru șefia partidului?”, a completat, spre final, Orban.

