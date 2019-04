Redăm mesajul transmis de Ludovic Orban pe Facebook:

Apoi, ni s-a spus că nu se poate să organizăm mitingul în altă locaţie deoarece este planificată o procesiune religioasă. Au refuzat să ne pună la dispoziţie stadionul local, Sala Sporturilor şi orice alt spaţiu public pe care l-am solicitat. Ne-am adaptat continuu şi am cerut autorizaţie pentru un marş, pe care, la fel, au refuzat să ne-o acorde, fără niciun fel de motivaţie. Ca să îşi construiască un alibi le-au cerut celor de la ALDE şi PSD să depună cerere pentru miting, la mult timp după solicitarea noastră, doar pentru a folosi acele cereri că un motiv în plus pentru a-l refuza pe al nostru.

Nu mulţi ştiu, dar s-au depus eforturi uriaşe pentru a ne împiedica să ne prezentăm candidaţii în Alexandria. PNL a solicitat Primăriei Alexandria chiar de la începutul lunii aprilie autorizaţia pentru miting, spaţiul ales fiind platoul din faţa Casei de Cultură. Am fost refuzaţi, motivele invocate fiind cusute cu aţă albă: fix în acea locaţie se organizează acţiunea «Vine iepuraşul» şi au interzis sub acest pretext orice fel de manifestaţii publice.

De asemenea, Ludovic Orban a mai scris că PNL a găsit o soluție cu trei zile înaintea mitingului din Alexandria, apelând la ajutorul acordat de „un om de afaceri”.

Pentru că suntem liberali şi liberalii nu renunţă, am căutat soluţii pentru a organiza mitingul într-un spaţiu privat. Toţi cei cu care ne înţelegeam pentru a le închiria spaţiul au renunţat ulterior fiind supuşi unor presiuni uriaşe. Într-un final, cu doar trei zile înainte de eveniment, un om de afaceri local a avut curajul de a ne ajuta, asumându-şi riscul de a fi hărţuit de satrapii locali la ordinul lui Dragnea. Nici după ce am definitivat locul evenimentului nu am avut linişte.

Ne-au transmis pe toate căile posibile că vor pregăti grupuri de contramanifestanţi, că vor provoca incidente, că se va lăsa cu violenţe, orice pentru a ne face să renunţăm.