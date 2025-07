Ruben Neves, cel mai bun prieten al lui Diego Jota, a ajutat la transportarea sicriului fostului fotbalist la biserică.

Neves a venit din Statele Unite, unde vineri seară a jucat în sferturile de finale Cupei Mondiale a Cluburilor dintre Fluminense şi Al-Hilal, scor 2-1. Alături de acesta a venit și Joao Cancelo, colegul său de la Al-Hilal.

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, alături de jucători precum Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Joe Gomez, Harvey Elliott, Ibrahima Konate, Curtis Jones, Wataru Endo, Darwin Nunez, Alexis Mac Allister, Conor Bradley, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo sau Federico Chiesa au venit în Portugalia pentru a asista la ceremonia de înmormântare a lui Diogo Jota.

The #LFC squad, led by Virgil van Dijk and Andy Robertson have arrived now. The pair carry floral tributes, featuring the numbers 20 and 30 – Diogo Jota and Andre Silva’s respective shirt numbers. @LFC @DiogoJota18 pic.twitter.com/cp1VXaWzRS

De asemenea, colegi de la naționala Portugaliei, precum Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Joao Moutinho, Rui Patricio, Ruben Dias, Diogo Dalot sau Bernardo Silva și-au făcut apariția la evenimentul de la care nu a lipsit nici selecționerul Roberto Martinez.

Foști colegi ai lui Jota de la Liverpool, Fabinho, Thiago Alcantara, Caoimhin Kelleher, James Milner și Jordan Henderson au călătorit alături de „cormorani” în Portugalia pentru a-și lua rămas bun de la Jota și fratele său.

André Villas-Boas, actualul preşedinte al FC Porto, Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, fostul selecţioner şi Jorge Mendes, agentul lui Diogo Jota, au fost de asemenea prezenţi.

În faţa bisericii şi pe drumul spre cimitir, au fost prezente sute de persoane, Diogo şi fratele său fiind foarte iubiţi la Gondomar. Diogo avea 28 de ani, iar Andre avea 25.

Family, friends, and teammates of Liverpool star Diogo Jota have gathered to bid their final farewell at his funeral, following his tragic death in a car accident. 💔🕊️ pic.twitter.com/P3JhCzcysr