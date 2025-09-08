Relațiile tensionate ale lui Trump cu liderii autoritari

Întâlnirea recentă dintre Trump și Putin în Alaska s-a încheiat cu o umilință pentru președintele american. Putin a refuzat apelurile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina și a plecat devreme, ignorând un prânz planificat.

În timp ce Trump se confruntă cu haos intern, Xi poziționează China ca o nouă față a stabilității internaționale. Diplomații chinezi au declarat recent că China sprijină India împotriva „intimidării” americane, în contextul în care Trump încerca să impună tarife de 50% Indiei.

Coreea de Nord continuă să-și dezvolte arsenalul nuclear, în ciuda încercărilor lui Trump de a negocia cu Kim Jong Un. Phenianul pare să fi înțeles că poate să-l flateze pe Trump fără consecințe semnificative.

Donald Trump (dreapta) și Vladimir Putin dau mâna în cadrul declarațiilor de presă de la finalul summitului din Alaska Foto: Profimedia
Donald Trump (dreapta) și Vladimir Putin dau mâna în cadrul declarațiilor de presă de la finalul summitului din Alaska Foto: Profimedia

Reacția lui Trump la excluderea de la parada din Beijing

Trump a răspuns excluderii sale de la evenimentul din Beijing printr-un mesaj pe rețelele sociale, care a fost considerat nepotrivit pentru un președinte american.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

El a scris: „Fie ca președintele Xi și minunatul popor al Chinei să aibă o zi de sărbătoare grozavă și de durată. Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii.

Această reacție a fost văzută ca o dovadă a spaimelor lui Trump și a lipsei sale de diplomație. Un lider mai sigur pe sine ar fi ignorat parada sau ar fi oferit un răspuns mai diplomatic.

Colaj foto cu Xi Jinping (în dreapta) și Donald Trump (în stânga) Foto: Profimedia
Colaj foto cu Xi Jinping (în dreapta) și Donald Trump (în stânga) Foto: Profimedia

Impactul asupra prestigiului SUA

Comportamentul lui Trump afectează puterea și prestigiul Americii pe scena internațională. Chiar și aliații SUA au ajuns să-l trateze pe Trump cu precauție, încercând să-i flateze ego-ul pentru a obține rezultate.

„Au atât de mult respect faţă de preşedinte încât îmi spun, în glumă, preşedintele Europei, ceea ce este o onoare. Îmi plac aceşti oameni. Sunt oameni buni. Sunt mari lideri”, s-a lăudat Trump recent.

Lipsa unei politici externe coerente și a unei echipe competente agravează situația. Trump pare să se concentreze mai mult pe interesele personale decât pe strategia națională.

Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”
Recomandări
Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”

America se află într-o derivă diplomatică

Excluderea lui Trump de la evenimentul din Beijing reflectă o tendință îngrijorătoare. Liderii autoritari ai Rusiei, Chinei și Coreei de Nord par să nu mai considere SUA o putere de temut sub conducerea lui Trump.

America se află într-o derivă diplomatică, fără o politică externă coerentă și cu un președinte care pare dezinteresat de afacerile internaționale, în afara beneficiilor personale. Această situație permite liderilor autocratici să acționeze fără a lua în considerare poziția SUA, ceea ce reprezintă o schimbare semnificativă în echilibrul global de putere.

Liderii mondiali care au participat la întâlnirea dintre Trump și Zelenski la Casa Albă. Foto: Hepta
Liderii mondiali care au participat la întâlnirea dintre Trump și Zelenski la Casa Albă. Foto: Hepta

Puterea Statelor Unite rămâne esențială

Nu toată lumea este de acord însă cu abordarea analiștilor de la The Atlantic. Chiar dacă abordarea lui Trump continuă să fie criticată, analiștii citați de CNN consideră că Trump și SUA rămân relevante în dimploația mondială.

Donald Trump continuă să se laude că „conduce lumea”, iar într-o anumită măsură afirmația are un sâmbure de adevăr. Puterea Statelor Unite – de la sprijinul militar pentru Ucraina până la garanția nucleară oferită Europei – rămâne esențială pentru echilibrul global. Însă în jurul fostului și actualului președinte planează întrebarea dacă exercită această influență într-un mod constructiv sau, dimpotrivă, haotic și disruptiv, scrie CNN.

Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”
Recomandări
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Întrebările legitime puse de Trump

Deși retorica lui bombastică irită mulți lideri occidentali, Trump ridică uneori întrebări legitime: ce au adus două decenii de angajament economic cu China în afară de apariția unui rival redutabil? Sau de ce, la opt decenii de la înfrângerea nazismului și peste treizeci de ani de la prăbușirea URSS, Europa încă se bazează pe umbrela militară americană pentru propria apărare? Susținătorii săi consideră că abordările tradiționale ale Washingtonului au produs doar eșecuri și umilințe.

Problema fundamentală rămâne însă modul în care Trump abordează aceste dileme. În loc să ofere o strategie coerentă, stilul său adesea imprevizibil riscă să submineze tocmai securitatea și stabilitatea lumii pe care pretinde că o conduce. Astfel, deși puterea Americii îl face inevitabil relevant, credibilitatea lui Trump ca lider responsabil pe scena internațională este pusă tot mai des sub semnul întrebării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum a fost surprinsă „Luna sângerie” pe cerul României: imagini cu eclipsa totală
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
Elle.ro
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Libertateapentrufemei.ro
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri
Tvmania.ro
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri

Alte știri

Cum a fost surprinsă „Luna sângerie” pe cerul României: imagini cu eclipsa totală
Știri România 07:57
Cum a fost surprinsă „Luna sângerie” pe cerul României: imagini cu eclipsa totală
Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar
Exclusiv
Știri România 07:00
Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar
Parteneri
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Adevarul.ro
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Câți bani a dat Ministerul Apărării pentru achiziția de armament în 2025. Suveraniștii, speriați că-i trimite Bolojan la război
Fanatik.ro
Câți bani a dat Ministerul Apărării pentru achiziția de armament în 2025. Suveraniștii, speriați că-i trimite Bolojan la război
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Stiri Mondene 07 sept.
Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Stiri Mondene 07 sept.
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Parteneri
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Elle.ro
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului
ObservatorNews.ro
Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Libertateapentrufemei.ro
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Politică 07 sept.
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Politică 07 sept.
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Zodiile pentru care Universul are un mesaj clar. Se schimbă totul de duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00
Fanatik.ro
Zodiile pentru care Universul are un mesaj clar. Se schimbă totul de duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă