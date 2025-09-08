Relațiile tensionate ale lui Trump cu liderii autoritari

Întâlnirea recentă dintre Trump și Putin în Alaska s-a încheiat cu o umilință pentru președintele american. Putin a refuzat apelurile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina și a plecat devreme, ignorând un prânz planificat.

În timp ce Trump se confruntă cu haos intern, Xi poziționează China ca o nouă față a stabilității internaționale. Diplomații chinezi au declarat recent că China sprijină India împotriva „intimidării” americane, în contextul în care Trump încerca să impună tarife de 50% Indiei.

Coreea de Nord continuă să-și dezvolte arsenalul nuclear, în ciuda încercărilor lui Trump de a negocia cu Kim Jong Un. Phenianul pare să fi înțeles că poate să-l flateze pe Trump fără consecințe semnificative.

Donald Trump (dreapta) și Vladimir Putin dau mâna în cadrul declarațiilor de presă de la finalul summitului din Alaska Foto: Profimedia

Reacția lui Trump la excluderea de la parada din Beijing

Trump a răspuns excluderii sale de la evenimentul din Beijing printr-un mesaj pe rețelele sociale, care a fost considerat nepotrivit pentru un președinte american.

El a scris: „Fie ca președintele Xi și minunatul popor al Chinei să aibă o zi de sărbătoare grozavă și de durată. Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii.”

Această reacție a fost văzută ca o dovadă a spaimelor lui Trump și a lipsei sale de diplomație. Un lider mai sigur pe sine ar fi ignorat parada sau ar fi oferit un răspuns mai diplomatic.

Colaj foto cu Xi Jinping (în dreapta) și Donald Trump (în stânga) Foto: Profimedia

Impactul asupra prestigiului SUA

Comportamentul lui Trump afectează puterea și prestigiul Americii pe scena internațională. Chiar și aliații SUA au ajuns să-l trateze pe Trump cu precauție, încercând să-i flateze ego-ul pentru a obține rezultate.

„Au atât de mult respect faţă de preşedinte încât îmi spun, în glumă, preşedintele Europei, ceea ce este o onoare. Îmi plac aceşti oameni. Sunt oameni buni. Sunt mari lideri”, s-a lăudat Trump recent.

Lipsa unei politici externe coerente și a unei echipe competente agravează situația. Trump pare să se concentreze mai mult pe interesele personale decât pe strategia națională.

America se află într-o derivă diplomatică

Excluderea lui Trump de la evenimentul din Beijing reflectă o tendință îngrijorătoare. Liderii autoritari ai Rusiei, Chinei și Coreei de Nord par să nu mai considere SUA o putere de temut sub conducerea lui Trump.

America se află într-o derivă diplomatică, fără o politică externă coerentă și cu un președinte care pare dezinteresat de afacerile internaționale, în afara beneficiilor personale. Această situație permite liderilor autocratici să acționeze fără a lua în considerare poziția SUA, ceea ce reprezintă o schimbare semnificativă în echilibrul global de putere.

Liderii mondiali care au participat la întâlnirea dintre Trump și Zelenski la Casa Albă. Foto: Hepta

Puterea Statelor Unite rămâne esențială

Nu toată lumea este de acord însă cu abordarea analiștilor de la The Atlantic. Chiar dacă abordarea lui Trump continuă să fie criticată, analiștii citați de CNN consideră că Trump și SUA rămân relevante în dimploația mondială.

Donald Trump continuă să se laude că „conduce lumea”, iar într-o anumită măsură afirmația are un sâmbure de adevăr. Puterea Statelor Unite – de la sprijinul militar pentru Ucraina până la garanția nucleară oferită Europei – rămâne esențială pentru echilibrul global. Însă în jurul fostului și actualului președinte planează întrebarea dacă exercită această influență într-un mod constructiv sau, dimpotrivă, haotic și disruptiv, scrie CNN.

Întrebările legitime puse de Trump

Deși retorica lui bombastică irită mulți lideri occidentali, Trump ridică uneori întrebări legitime: ce au adus două decenii de angajament economic cu China în afară de apariția unui rival redutabil? Sau de ce, la opt decenii de la înfrângerea nazismului și peste treizeci de ani de la prăbușirea URSS, Europa încă se bazează pe umbrela militară americană pentru propria apărare? Susținătorii săi consideră că abordările tradiționale ale Washingtonului au produs doar eșecuri și umilințe.

Problema fundamentală rămâne însă modul în care Trump abordează aceste dileme. În loc să ofere o strategie coerentă, stilul său adesea imprevizibil riscă să submineze tocmai securitatea și stabilitatea lumii pe care pretinde că o conduce. Astfel, deși puterea Americii îl face inevitabil relevant, credibilitatea lui Trump ca lider responsabil pe scena internațională este pusă tot mai des sub semnul întrebării.

