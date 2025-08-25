„Au atât de mult respect faţă de preşedinte încât îmi spun, în glumă, preşedintele Europei, ceea ce este o onoare. Îmi plac aceşti oameni. Sunt oameni buni. Sunt mari lideri”, a spus Trump.

JUST IN: President Trump signs an executive order instructing the Department of Justice to prosecute people who burn the American flag.



„I think our nation now is the most respected nation anywhere in the world by far.”



„They call me the president of Europe, which is an… pic.twitter.com/RYLP33J8au — Collin Rugg (@CollinRugg) August 25, 2025

El a dat apoi două exemple ale influenței sale în Europa. Primul este summitul de la Washington, unde i-a primit pe preşedinţii Ucrainei Vlodimir Zelenski, Franţei Emmanuel Macron, Finandei Alexander Stubb, premierii britanic Keir Starmer şi italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen şi secretarul general al NATO Mark Rutte şi au discutat despre Războiul din Ucraina. El a întrerupt reuniunea ca să vorbească la telefon cu Vladimir Putin.

Al doilea exemplu este summitul NATO din iunie la Haga. La acest summit, statele membre ale Alianţei s-au angajat să investească 5% din PIB în apărare şi securitate până în 2035. Această cifră este o sursă de tensiuni între Statele Unite şi aliaţi. Donald Trump le cerea membrilor NATO încă din primul său mandat (2017-2021) să investească cel puţin 4% din PIB în apărare. „Dacă nu plătesc, nu-i voi apăra”, ameninţa el în martie.

Donald Trump nu a ascuns că își dorește Premiul Nobel pentru Pace și și-a legat ambiția direct de războiul din Ucraina, susținând că poate obține un acord care să pună capăt conflictului. Deocamdată, însă, un astfel de acord este departe de a fi realizat.

Speranţele că Donald Trump va reuşi să îl convingă pe Vladimir Putin să înceteze războiul scad pe zi ce trece. Trump a recunoscut deja că președintele Rusiei ar putea să refuze un acord de pace. Amintim că, pe 15 august, cei doi au negociat singuri, mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, fără ca Zelenski să fie chemat și fără niciun rezultat concret.

Ulterior, pe 18 august, Zelenski s-a dus la Washington, la chemarea lui Trump. Negocierile au durat aproximativ o oră și jumătate, dar deocamdată nu s-au făcut publice concluziile și nu se știe ce s-a stabilit. În schimb, se știe că Trump și Zelenski au discutat în Biroul Oval de la Casa Albă având în față o hartă cu România, Ucraina, Republica Moldova și Rusia.

După câteva zile, agenția Reuters a transmis condițiile puse de Putin pentru încetarea războiului: Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din est, să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO, să rămână neutră şi să ţină trupele occidentale în afara ţării. Zelenski a refuzat să cedeze teritorii.

