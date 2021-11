Ministerul condus de Sorin Cîmpeanu a transmis, vineri seară, lista cu instituțiile din învățământul preuniversitar și modul de funcționare a acestora. Pe listă se regăsesc și ratele de vaccinare ale personalului angajat din fiecare grădiniță sau școală.

Conform noului ordin comun Educație-Sănătate, semnat și publicat vineri în Monitoru Oficial, întoarcerea la cursurile în format fizic nu mai e condiționată de vaccinarea a peste 60% din personalul școlii, în localitățile unde rata de infectare este sub 3 la mia de locuitori, însă unde rata de infectare e mai mare de 3 la mie, condiționarea rămâne în vigoare.

În contextul în care rata de incidență este în scădere, față de ultima raportare, de acum o săptămână, procentajul școlilor cu prezență fizică a crescut, la nivel național, de la 71,86% la 90%.

Numărul total de elevi sau preșcolari din școlile în care se va face învățământ față în față de luni, 22 noiembrie, este de peste 2.600.000, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației.

1.792 de școli vor continua cursurile în sistem online.

Lista actualizată a școlilor, incluzând ratele de vaccinare ale personalului și modul de funcționare:

Cîmpeanu: „Recunosc că este o mare satisfacţie pentru mine”

„De luni, în România, vor putea merge la şcoală sau la grădiniţă peste 2,6 milioane de elevi. 90% din elevii şi preşcolarii din România, 90%, repet, de luni vor putea să meargă la şcoală sau la grădiniţă cu prezenţa fizică”, a declarat, tot vineri seară, ministrul Sorin Cîmpeanu, la TVR, adăugând că „s-au vaccinat atât de mulţi colegi, încât peste 1.000 de şcoli într-o săptămână au putut să treacă de la online la prezenţă fizică”.

„Este un motiv de bucurie atunci când vedem că scade rata de infectare, nu numai că la nivel naţional am scăzut sub 3,99, dar nu mai există niciun judeţ în România în care să avem rata de infectare peste 6. Astăzi, pentru prima oară, am coborât sub 6 la mie rată de infectare în toate judeţele României”, a spus ministrul.

Până la 3 la mie nu există legătură între rata de vaccinare a personalul din învăţământ şi modul de funcţionare al şcolii. Peste 3 la mie există legătură: trebuie să aibă cel puţin 60% angajaţi vaccinaţi. Sorin Cîmpeanu:

