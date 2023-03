„M-a sunat și m-a întrebat ce face Niculina. I-am zis că am omorât-o!” Răzbunarea unui botoșănean pe prietenul care-l întrebea prea des de concubina lui

Crima, susținea apelantul numărului de urgențe ar fi avut loc în gospodăria unui bărbat din satul Draxini, comuna Bălușeni, aproape de miezul nopții. Prieten cu cel care și-ar fi ucis concubina, bărbatul care a sunat la 112 îl sunase pe acesta înainte, ca să bea împreună o sticlă de bere.

„El m-a sunat și m-a întrebat ce face Niculina, concubina mea. Păi eu te sun pe tine noaptea să te întreb ce-ți face femeia? I-am zis că am omorât-o”, a povestit amuzat „criminalul”, un bărbat în vârstă de 42 de ani.

„Eu l-am întrebat: sigur ai omorât-o? El a început chiar să plângă. Da, am omorât-o. Atunci ce să fac, am sunat la 112 și am anunțat crima. Doar nu sunt beat, vă spun drept”, a explicat cel care a apelat numărul de urgență.

În scurt timp, la fața locului au ajuns echipaje de Poliție și Ambulanță. Și astfel s-a descoperit că nu e nicio femei ucisă. „Când au venit toți eu am zis: Niculina, uite că a venit poliția, că te-am omorât. Eu le-am spus și la polițiști și la salvare. Cine i-a chemat, ăla să plătească”, a concluzionat autorul glumei.

Bărbatul care a făcut gluma. Foto: Captură video Antena 3

„Asta e, cum o vrea Dumnezeu. Eu suport consecințele, dacă trebuie. Eu așa am crezut, că a omorât-o. A venit și ambulanța. I-a luat tensiunea. Era vie, nu era moartă”, s-a apărat bărbatul care a anunțat posibila crimă. El crede, totuși, că nu e vorba doar de o glumă: „Eu cred că ceva a vrut el să îi facă. A venit ambulanța să îi verifice tensiunea ei, dar el nu a lăsat-o. Că știe că atunci când e speriată, bătăile inimii sunt mai rapide”.

Polițiștii au luat-o pe femeie la secție, pentru a-i lua o declarație și pentru a stabili cu exactitate dacă a fost sau nu victima unei agresiuni.

