Dispozitivul, disponibil de pe 11 martie la un preț de pornire de 599 de dolari, este prima serie de laptopuri Apple echipată cu un cip folosit în mod obișnuit în iPhone. Aceasta marchează o nouă încercare a gigantului tehnologic de a atrage utilizatorii de Windows și Chromebook, într-un context în care piața dispozitivelor accesibile este afectată de o criză globală de componente.

John Ternus, vicepreședinte senior al diviziei de inginerie hardware a Apple, a descris MacBook Neo ca fiind „total nou” și construit „de la zero”, în cadrul unui eveniment desfășurat miercuri la New York. Strategia Apple reprezintă o abatere de la abordarea sa tradițională, compania vizând acum și consumatorii care caută produse mai accesibile, un segment până acum dominat de producătorii de laptopuri cu Windows și Chromebook.

Comparativ cu alte modele MacBook, Neo are un ecran mai mic, memorie mai redusă și este disponibil în culori mai vii, inclusiv o nuanță nouă, „citrus” galben. Totuși, diferența majoră constă în utilizarea procesorului Apple A18 Pro, un cip similar cu cel al iPhone 16 Pro, acesta fiind primul laptop Apple ce folosește un procesor destinat smartphone-urilor.

„Faptul că Apple poate rula software-ul său pentru Mac pe un cip de telefon demonstrează avantajul de a deține controlul complet asupra hardware-ului și software-ului”, a declarat Jitesh Ubrani, manager de cercetare la International Data Corporation, citat de CNN. Spre deosebire de Apple, majoritatea producătorilor de PC-uri dezvoltă doar hardware-ul, folosind software-ul Windows de la Microsoft sau Chrome OS de la Google.

„Folosesc un cip destinat în mod normal unui sistem de operare mai ușor și reușesc să ruleze un sistem mult mai complex”, a adăugat Ubrani.

În 2025, Apple deținea doar 9,4% din piața globală de computere, față de 27,2% controlate de Lenovo, conform datelor Gartner. Totuși, Apple a abordat piața computerelor diferit față de rivalii săi, concentrându-se pe produse premium. Spre deosebire de majoritatea dispozitivelor PC, MacBook-urile nu au fost dotate cu ecran tactil și au avut prețuri mai ridicate. Cu toate acestea, MacBook Neo încearcă să își facă loc într-una din categoriile pe care gigantul din Cupertino nu le acoperea până acum. Deși nu dispune de ecran tactil, modelul ar putea atrage utilizatorii care nu își permit să cheltuiască mai mult de 1.000 de dolari pentru un MacBook Air sau Pro, dar care își doresc un dispozitiv mai apropiat de un laptop decât un iPad.

Experții consideră că MacBook Neo va fi atractiv în special pentru studenți și tineri, care dispun de bugete mai reduse. Analista Gartner, Autumn Stanish, susține că noul dispozitiv ar putea ajuta Apple să devină mai prezent în sălile de clasă, unde în prezent Chromebook-urile sunt preferate. În același timp, cererea tot mai mare pentru componentele utilizate în centrele de date AI a redus disponibilitatea acestora pentru produsele de consum, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor laptopurilor cu 17% în 2026, conform Gartner.

În urmă cu doar două zile, Apple a lansat și iPhone 17e, cel mai nou smartphone „de buget” al companiei din Cupertino.

