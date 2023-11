„Îi reamintim doamnei Zaharova că tocmai Principele Dimitrie Cantemir a scris limpede, chiar într-o carte publicată la Sankt Petersburg, că locuitorii principatelor Valahia şi Moldova vorbesc una şi aceeaşi limbă. Este o dovadă ştiinţifică solidă şi de netăgăduit, de dincolo de secole, că aşa-zisa limbă „moldovenească” nu există. Există doar limba română”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE român.

A brief reminder for those who refuse reality and dont know history: Prince Dimitrie Cantemir stated centuries ago that Wallachia and Moldova share the same language. Theres no ‘Moldovan language, only Romanian. 🇷🇴 https://t.co/GTfyJJDJ18