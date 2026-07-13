Magistrala M3 se extinde spre Militari, Chiajna și Cartierul Latin: 8 stații noi și 11 km de metrou

Extinderea Magistralei M3 spre vestul Capitalei

Paul Moldovan, primarul interimar al sectorului 6 din București, a semnat luni, 13 iulie, protocolul de asociere pentru pregătirea extinderii Magistralei M3 alături de Ministerul Transporturilor, Metrorex și Primăria Capitalei,

„Este un pas important, pentru că fără această etapă, proiectul nu poate merge mai departe. Ne-am asumat prin aceste parteneriat că Primăria Sectorului 6 va pregăti documentația necesară pentru studiul de fezabilitate, va acorda sprijin tehnic și va facilita toate studiile din teren, astfel încât proiectul să avanseze”, a precizat, luni, Paul Moldovan, pe Facebook.

Extinderea Magistralei M3 este prevăzută pe trei direcții: ⁠Păcii – Centura de Vest; Preciziei – Chiajna; Preciziei – Cartierul Latin.

„Știu că mulți dintre voi așteptați momentul în care vor începe lucrările. Până acolo însă, trebuie făcuți toți pașii legali și tehnici. Astăzi l-am făcut pe unul dintre cei mai importanți”, a adăugat primarul interimar al sectorului 6.

După semnarea protocolului, vor începe etapele tehnice obligatorii înaintea demarării lucrărilor: de la elaborarea temei de proiectare și realizarea studiului de fezabilitate, până la studiile de teren, stabilirea traseului final al stațiilor și identificarea sursei de finanțare.

Noua linie va deservi zonele aglomerate din Militari, Chiajna și Cartierul Latin

Planul prevede construirea a 8 stații noi și aproximativ 11 kilometri de rețea care vor lega stațiile Păcii și Preciziei de Centura de Vest, Chiajna și Cartierul Latin.

Protocolul de asociere pentru proiectul de extindere a Magistralei M3, „nu înseamnă că lucrările încep de mâine”, precizează Primăria Sectorului 6, într-un comunicat, ci arată faptul că metroul spre vestul Bucureștiului mai face un pas înainte. Instituțiile implicate parcurg etapele administrative necesare pentru ca investiția să poată ajunge în faza de proiectare și, ulterior, de execuție.

Hartă Magistrala de metrou M3. Foto: Primăria Sectorului 6

În forma analizată în prezent, proiectul prevede: 4 stații noi între Păcii și Centura Bucureștiului, două stații noi între Preciziei și Chiajna, două stații noi între Preciziei și Cartierul Latin.

Ce s-a realizat până în acest moment

Primăria Sectorului 6 a precizat și pașii care au fost realizați până în prezent pentru extinderea Magistralei M3:

„Metrorex a propus extinderea Magistralei M3 pentru a răspunde dezvoltării accelerate a zonei de vest a Bucureștiului și traficului tot mai mare dinspre Chiajna și Bragadiru.

În luna martie, Consiliul Local Sector 6 a aprobat asocierea dintre Ministerul Transporturilor, Metrorex, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 6 pentru pregătirea acestui proiect.

Ulterior, aceeași asociere a fost aprobată și de Consiliul General al Municipiului București.

Acum, Metrorex a finalizat propriile proceduri interne și a transmis protocolul către instituțiile partenere, inclusiv către Primăria Sectorului 6, pentru continuarea etapelor următoare”.

În concluzie, autoritatea locală susține că „extinderea Magistralei M3 are un obiectiv simplu: mai mulți oameni să poată ajunge cu metroul și mai puține mașini să intre zilnic în sectorul 6”.

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