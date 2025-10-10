Campania, finanțată prin PNRR, are ca scop încurajarea utilizării pe scară largă a noii cărți electronice de identitate (CEI) și a serviciilor publice electronice aferente.

Detalii despre campania de promovare a CEI

Aceasta se va desfășura pe o perioadă de trei luni și va include spoturi TV, radio, promovare online și în cinematografe.

Contractul prevede realizarea și difuzarea de materiale video și audio pentru promovarea acestui buletin electronic în mediul online, mass-media și în spații publice. Publicul-țintă este împărțit în trei categorii principale:

  • români cu vârsta între 18 și 45 de ani din România
  • români cu vârsta de peste 45 de ani din România
  • români cu vârsta de peste 18 ani din diaspora.

Campania va include următoarele componente:

1. Promovare online intensivă pe rețele sociale și prin Google Ads

2. Spoturi TV și radio, minim trei din fiecare

3. Promovare în cinematografe și centre comerciale

4. Organizarea a minimum două evenimente/conferințe

5. Realizarea de materiale promoționale, inclusiv 10.000 de flyere.

Campania pentru buletinul electronic, accent în online

„Campania derulată în mediul online va reprezenta cea mai puternică componentă a campaniei de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărții electronice de identitate și, implicit, a serviciilor publice electronice”, se arată în caietul de sarcini.

Se vor realiza minim șase postări pe social media și Google Ads, fiecare cu cel puțin două milioane de vizualizări.

Firma câștigătoare a contractului va trebui să demonstreze că aceste cifre au fost atinse de utilizatori reali.

Cine a câștigat contractul de promovare de 2.000.000 de euro

Contractul a fost atribuit unei asocieri de patru firme conduse de Complete Media Grup. Aceasta a fost singura ofertă primită la licitație.

Complete Media Grup va subcontracta 82% din valoarea contractului către celelalte firme pentru realizarea materialelor de promovare.

Singura ofertă a fost depusă de asocierea dintre firmele: Complete Media Grup (lider), având ca subcontractanți pe: The Plan B Concept SRL, Best Advertising Worldwide și Mercury360 Communications SRL.

Complete Media Grup, agenție media deținută integral de Roxana Necula, potrivit Termene.ro, va subcontracta 82% din acest contract, echivalentul a peste 8 milioane de lei, către celelalte firme pentru realizarea și producția materialelor de promovare, mai arată datele din SEAP.

Provocări în implementarea CEI

Deși campania vizează promovarea intensivă a noii cărți de identitate, există și unele provocări în implementarea acesteia:

  • Guvernul a redus recent ținta din PNRR privind numărul de beneficiari care vor primi gratuit CEI, de la 5 milioane la 3,5 milioane de cetățeni.
  • Unii români au întâmpinat dificultăți în utilizarea noilor cărți, deoarece adresa de domiciliu nu mai este vizibilă, ci stocată pe cip.

Pentru a rezolva problema citirii domiciliului, MAI a lansat recent aplicația RoCEIReader, disponibilă gratuit în Google Play. Aceasta permite citirea datelor de domiciliu de pe noul buletin electronic de identitate.

Cartea de identitate electronică este disponibilă în România din 20 martie. Prima dată s-a făcut în judeţul Cluj, apoi și în București și în restul țării. Programările se fac exclusiv online, pe site-ul HUB Servicii MAI.

Până în iunie 2026, contravaloarea buletinului electronic trebuia să fie suportată din fonduri externe nerambursabile, adică din PNRR. Concret, primele 5 milioane de cărți electronice de identitate ar fi trebuit să fie gratuite.

Numai că Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să scadă la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari ai gratuității. Motivele invocate au fost interesul scăzut al populației și necesitatea „securizării investiției” în contextul cererii premierului ca statul să reducă din cheltuieli.

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 11 octombrie 2025
Știri România 11:00
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 11 octombrie 2025
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce s-a aflat că iubita ar fi însărcinată. Fiul lui Ilie Dumitrescu, din nou în fața instanței
Știri România 10:49
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce s-a aflat că iubita ar fi însărcinată. Fiul lui Ilie Dumitrescu, din nou în fața instanței
Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce a fost criticată pentru apariția la Pro TV cu „barba ascuțită": „Eu mă simt frumoasă". Își va face o nouă operație estetică
Stiri Mondene 12:19
Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce a fost criticată pentru apariția la Pro TV cu „barba ascuțită”: „Eu mă simt frumoasă”. Își va face o nouă operație estetică
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, din nou la Asia Express. Cum au reacționat concurenții când i-au văzut
Stiri Mondene 12:03
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, din nou la Asia Express. Cum au reacționat concurenții când i-au văzut
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici". Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe"
Politică 09 oct.
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
