Aplicația este un instrument digital ce facilitează accesul rapid la informațiile stocate în cip, inclusiv adresa de domiciliu. RoCEIReader este disponibilă gratuit în Google Play, urmând să fie lansată în curând și în App Store.

Cetățenii pot utiliza aplicația pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, atunci când au nevoie de dovada domiciliului. Autoritățile o pot folosi pentru verificarea rapidă a adresei, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.

„RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale”, a transmis MAI.

Cartea de identitate electronică este disponibilă în România din 20 martie. Prima dată s-a făcut în judeţul Cluj, apoi și în București și în restul țării. Programările se fac exclusiv online, pe site-ul HUB Servicii MAI.

Până în iunie 2026, contravaloarea buletinului electronic trebuia să fie suportată din fonduri externe nerambursabile, adică din PNRR. Concret, primele 5 milioane de Cărți Electronice de Identitate ar fi trebuit să fie gratuite și prețul era de 70 lei doar în următoarele cazuri:

pentru a doua solicitare (în caz de pierdere, furt, deteriorare, schimbare de date personale)

pentru copiii sub 14 ani.

Numai că Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să scadă la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari ai gratuității. Motivele invocate au fost interesul scăzut al populației și necesitatea „securizării investiției” în contextul cererii premierului ca statul să reducă din cheltuieli.

644.700 de buletine electronice au fost eliberate până pe 29 septembrie, potrivit datelor de pe site-ul MAI.





