Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a confirmat că sistemele din interiorul clădirii „au detectat o problemă de calitate a aerului care necesită măsuri de precauție până la determinarea semnificației acesteia”. „Departamentul execută protocoale standard de protecție, inclusiv o ordin de adăpostire în loc pentru zona afectată”, a adăugat el. „Echipele de intervenție sunt pregătite să sprijine ocupanții clădirii.”

Pentagon Force Protection Agency și echipa de intervenție pentru materiale periculoase a Departamentului de Pompieri din Arlington colaborează pentru a gestiona situația, a declarat căpitanul Jamie Jill, purtător de cuvânt al departamentului. Pe rețelele de socializare, Arlington Fire & EMS a confirmat că echipa de materiale periculoase lucrează „în timpul unui incident cu materiale periculoase” la Pentagon.

Un mesaj transmis de echipa de securitate a Pentagonului informează că „o problemă de calitate a aerului” a fost detectată și că sunt necesare teste suplimentare. „Aceste teste pot dura una sau două ore. Echipele de răspuns sunt pregătite să sprijine ocupanții, dacă este necesar. Este posibil să observați personal din mai multe agenții și măsuri de precauție în curtea centrală. Vă rugăm să nu interpretați aceste activități”, se arată în mesaj.

Etajele doi până la cinci, din coridoarele patru până la șapte ale complexului Pentagon, au fost blocate, au declarat două surse. Incidentul continuă să fie investigat.

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