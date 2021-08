Incendiile care au izbucnit de câteva săptămâni în nord-estică a Siberiei, Yakutia, au lăsat fără adăpost 185 de oameni, după ce peste 40 de case din Bias Kiuiol au fost cuprinse de flăcări sâmbătă. Oamenii au fost evacuați la timp și nicio persoană nu a fost rănită.

Voluntarii au început să caute pisicile rămase în urmă, după ce le-au văzut într-un reportaj video despre localitatea devastată de incendii. Ei au găsit şase pisici printre ruinele satului, dintre care patru grav rănite.

Volunteers are taking cats & dogs that survived the wildfire in Byas-Kyuyol, northwestern Yakutia, to be treated in Yakutsk;most of the pets managed to survive, they believe. The fire started when strong gusts of wind 'moved' wildfire across a protective mineralized strip of land pic.twitter.com/HTRJMbivsy