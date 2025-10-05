Începând cu sfârșitul lunii august, cel puțin nouă copii sub cinci ani au decedat în statele Madhya Pradesh și Rajasthan. Decesele au fost asociate cu un medicament pentru tuse care le fusese prescris.

Ministerul Sănătății din India a anunțat că testele de laborator au descoperit contaminarea siropului cu dietilen glicol (DEG). Această substanță toxică, folosită în solvenți industriali, poate fi fatală chiar și în cantități mici.

„S-a constatat că probele conțin DEG peste limita admisă”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Siropul, comercializat sub numele Coldrif Cough Syrup, a fost fabricat de Sresan Pharma într-o unitate din statul Tamil Nadu.

Mohan Yadav, ministrul-șef al statului Madhya Pradesh, a afirmat: „Vânzarea acestui sirop a fost interzisă în tot Madhya Pradesh. Vânzarea altor produse de la compania care produce siropul este, de asemenea, interzisă.”

Și autoritățile din Tamil Nadu și Kerala au interzis produsul, conform presei locale.

În ultimii ani, siropurile de tuse fabricate în India au fost intens analizate la nivel global. Au fost raportate decese legate de consumul lor în întreaga lume, inclusiv moartea a peste 70 de copii în Gambia în 2022.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a preveni alte tragedii similare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE