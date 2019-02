Martorii susțin că au auzit două explozii mari, care au spart mai multe geamuri și au cauzat ca rocile spațiale să se descompună în mai multe bucăți, care au căzut pe case, scrie RT.

Totodată, momentul exploziei meteoriților a fost surprins de camerele amplasate pe un satelit. În imagini se poate observa norodul de dioxid de sulf lăsat în urma exploziei.

Remnants of the meteor over Viñales in western Cuba evident in #Goes16 GLM, Split Window Difference, and Sulfur Dioxide viewshttps://t.co/yQsbCadv4ghttps://t.co/WRmGQbnXPC pic.twitter.com/L4gLjCF4n6

— Brendon (@brendonme) February 1, 2019