În urmă cu mai bine de 30 de ani, Vladimir Găitan primea cea mai cruntă veste: medicii i-au spus că suferă de o boală gravă a sângelui și îi mai dădeau cel mult zece ani de viață. Actorul nu s-a dat însă bătut, a păcălit și cancerul, și timpul, iar astăzi aniversează 72 de ani.

„Fac 72 de ani. Nu sunt femeie, să-mi ascund vârsta. Nu am nici o cochetărie. Mă simt boșorog, vorba lui Florinel Piersic. Sper să mai trag de mine câțiva ani. Măcar vreo 2-3, nu aș zice mai mult, să mă bucur de copii, de băiatul care e la Londra, și care mi-a oferit o nepoțică extrem de frumoasă, cu origini ciudate, chinezo-thailandeze, ca mama ei. Aștept ca la anul și fiica mea să-mi facă un nepoțel. Când vezi că ai mai păcălit viața cu un an, te simți de parcă fiecare an îl furi dintr-o bancă pe care reușești să o spargi. La 72 de ani, pot spune că sunt fericit”, a declarat Vladimir Găitan pentru Libertatea.