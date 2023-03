Două dintre victimele decedate sunt copii, iar 50 de persoane sunt rănite, inclusiv un copil. Majoritatea persoanelor rănite au suferit arsuri, iar guvernul va plăti pentru tratamentul medical al acestora, a declarat guvernatorul interimar al Jakartei, Heru Budi Hartono.

La scurt timp după declanşarea incendiului s-au auzit explozii. Incendiul, care a izbucnit după ora locală 20.00, ora 15.00 în România, a cuprins câteva case şi a provocat panică în rândul locuitorilor din zonele dens populate din apropiere, unii dintre ei luând-o la fugă fără să se mai schimbe de haine, după cum arată imaginile difuzate de televiziuni.

BREAKING ?? : Huge explosions at an oil depot in North Jakarta, #Indonesia



Dozens of people killed, evacuations Underway pic.twitter.com/eoTE5xQqWB