Fraudatorii au realizat 12 tranzacții ilegale, depășind limitele contului bancar și evitând autentificarea dublă.

Végh Attila a raportat incidentul băncii, dar întârzierile în procesarea sesizării au permis continuarea retragerilor, ceea ce a cauzat pierderi semnificative

Jurnalistul a depus plângere la poliție și solicită compensații de la bancă. Expertul bancar Sonjic László avertizează asupra atacurilor prin site-uri false, iar cazul subliniază necesitatea unor măsuri mai stricte de securitate bancară.

În timpul unei vacanțe la schi în Alpii francezi, la 1.500 de kilometri de casă, jurnalistul Blikk Végh Attila, a fost victima unei fraude bancare.

Din contul său au fost retrase 1,3 milioane de forinți, circa 3.700 de euro, iar autorii au reușit acest lucru fără aprobarea lui.

Sume mari de bani transferate către diverse puncte de loterie din Budapesta, fără ca el să fi autorizat tranzacțiile

Incidentul scoate la lumină vulnerabilitățile sistemelor de securitate bancară, dar și întârzierea reacției din partea băncii, susține Végh Attila.

Totul a început pe 14 ianuarie, în timpul pauzei de prânz, când a efectuat o tranzacție bancară. Încercând să verifice operațiunea, a observat că mai multe sume mari de bani fuseseră transferate către diverse puncte de loterie din Budapesta, fără ca el să fi autorizat aceste tranzacții.

„Am fost șocat. Mi-am dat seama că cineva a folosit datele mele bancare fără permisiune, iar banca nu m-a protejat în mod adecvat”, a declarat jurnalistul.

„Până să ajung să vorbesc cu un operator, aproape 1,3 milioane de forinți dispăruseră din contul meu”

Potrivit lui, banca nu a reacționat prompt după ce a raportat primele două tranzacții suspecte: „Am sunat imediat la linia de sesizări antifraudă, dar am fost redirecționat către serviciul clienți. În acel timp, fraudatorii au continuat să retragă bani. Până să ajung să vorbesc cu un operator, aproape 1,3 milioane de forinți dispăruseră din contul meu”.

Fraudatorii au operat în mod strategic. În total, au realizat 12 tranzacții ilegale din 3 puncte de loterie, depășind limitele setate pe contul bancar.

Este incredibil cum sistemul bancar a permis aceste operațiuni fără verificarea unei autentificări duble, ceea ce ar fi trebuit să fie o măsură de bază de securitate.

„Nu am pierdut cardul, nu l-am împărtășit nimănui și nu am accesat site-uri suspecte”

Încercările de a rezolva problema cu banca s-au dovedit frustrante. Végh Attila a subliniat că i s-a cerut să recunoască o presupusă greșeală personală, ceea ce s-a consemnat în raportul inițial.

„Am cerut revizuirea documentului pentru a reflecta adevărata situație. Folosesc doar acces digital, nu am pierdut cardul, nu l-am împărtășit nimănui și nu am accesat site-uri suspecte”, a explicat el.

Végh Attila. Foto: blikk.hu

Ce spune un consultant de securitate

Sonjic László, consultant de securitate la OTP Bank, a explicat că astfel de fraude sunt frecvent realizate prin intermediul unor site-uri false care solicită utilizatorilor să introducă datele lor bancare.

„Victima poate primi un mesaj sau un e-mail urgent, în care i se cere să acceseze un link pentru rezolvarea unei presupuse probleme. De acolo, informațiile sunt furate”, a explicat expertul.

Végh Attila a depus o plângere la poliție și solicită băncii să îi compenseze pierderile. Acesta consideră că a fost victima unui grup organizat de infractori, iar cazul său atrage atenția asupra necesității unor măsuri mai stricte de protecție bancară.

A lucrat în poliție

Absolvent de Economie, Végh Attila a fost ofițer de poliție timp de 3 decenii. „După 30 de ani de muncă în poliție – ultimul deceniu l-am petrecut în presa polițistă – am trecut la o carieră civilă. Pe lângă reportaje de investigație și de constatare a faptelor pe teme criminale și sociologice, îmi place să scriu non-ficțiune și, de asemenea, editez emisiunile polițiste Nyomon Vagyunk! de pe Blikk TV“, se arată pe profilul de jurnalist în publicația pentru care Végh Attila lucrează de 4 ani.

A fost distins, în 2004, cu „premiul pentru mass-media polițienească”. A publicat două romane de ficțiune și are în lucru alte două lucrări.

Jurnalistul, pasionat de călătorii și social-media, administrează platforme de socializare pentru companii de protecție a datelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE