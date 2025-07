„Sprijinul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ne dă încredere să mergem cu hotărâre înainte pe calea democraţiei”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Și Casa Regală a confirmat vizita printr-o postare pe platforma X, în care a publicat o fotografie cu Maia Sandu dând mâna cu regele Charles, precizând că întrevederea a avut loc joi dimineaţă la reşedinţa regală Sandringham House.

🇲🇩 The President of the Republic of Moldova visited The King this morning at Sandringham House. pic.twitter.com/vgNrNo4OlE — The Royal Family (@RoyalFamily) July 24, 2025

Maia Sandu s-a întâlnit, miercuri, 23 iulie 2025, cu premierul britanic Keir Starmer. Întrevederea a avut loc în prima zi a vizitei Maiei Sandu în Marea Britanie. Este prima întâlnire bilaterală la acest nivel între un președinte moldovean și un prim-ministru britanic.

Recomandări Trump schimbă cursul războiului comercial întorcând situația în favoarea sa. Explicațiile analiștilor

„Am discutat despre cum putem întări prietenia dintre Moldova şi Regatul Unit, cum putem face Moldova mai puternică, atrage investiţii britanice şi crea locuri de muncă acasă”, a explicat Maia Sandu pe Facebook.

Totodată, preşedinta Republicii Moldova a precizat că „exporturile noastre de fructe către Regatul Unit au crescut mult în ultimul an- prunele, merele și strugurii noștri ajung pe mesele tot mai multor britanici, datorită eliminării tarifelor pentru mai multe produse moldovenești”.

De asemenea, Maia Sandu a menționat că cele două guverne au convenit un nou acord, care „le va permite moldovenilor din Regatul Unit să-și schimbe permisele de conducere în primii cinci ani de reședință fără examene suplimentare, începând cu 1 august. Asta înseamnă politică externă care aduce rezultate pentru oameni – acasă și în diaspora”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE