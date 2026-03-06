Această reușită tactică a redus rapid și semnificativ capacitatea Teheranului de a lansa atacuri masive asupra teritoriului israelian și a statelor din regiune.

Tactica IDF: distrugerea lansatoarelor, nu doar a rachetelor

Într-o declarație televizată de joi, Eyal Zamir, șeful Statului Major al IDF, a confirmat că peste 60% dintre aceste lansatoare au fost „neutralizate și distruse”.

Deși nu a oferit o cifră exactă a unităților lovite, armata israeliană estimase anterior că Iranul dispunea de aproximativ 300 de astfel de sisteme.

Un oficial militar israelian, sub protecția anonimatului, a explicat logica din spatele acestei abordări: lansatoarele sunt mult mai puține și mai greu de înlocuit decât rachetele în sine.

Eliminarea lor limitează drastic și imediat puterea de foc a Iranului, experții estimând că reconstrucția acestor sisteme va dura luni sau chiar ani.

În plus, o altă sursă IDF a declarat pentru Bloomberg că atacurile israeliene au vizat și facilitățile de depozitare subterane, blocând efectiv accesul iranienilor la o parte din lansatoarele și rachetele rămase intacte sub pământ.

Scădere masivă a atacurilor și schimbarea tacticilor iraniene

Efectele strategiei israeliene s-au resimțit rapid pe front, la o săptămână de la declanșarea ofensivei comune americano-israeliene.

Potrivit postului Canal 12, doar 20 de rachete au vizat Israelul în cursul zilei de joi, o scădere abruptă față de cele 80 înregistrate în prima zi a războiului. Acest declin a permis reluarea parțială a zborurilor și a activităților comerciale în țară.

În același timp, țări precum Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain raportează o schimbare în tactica iraniană.

Teheranul se bazează acum mai mult pe drone – care au o capacitate de distrugere mai mică – în detrimentul rachetelor. Vineri, EAU au interceptat doar nouă rachete, după ce în weekend se confruntaseră cu sute de atacuri.

Cu toate acestea, alertele aeriene rămân constante, generând perturbări majore și trimițând frecvent populația din Golf și din Israel în adăposturi.

Starea arsenalului iranian

Deși ținta principală a fost lovirea lansatoarelor, Israelul a lovit direct și stocul de rachete, distrugând aproximativ 150 de unități până luni.

În ajunul actualului război, Iranul reușise să aibă un arsenal de circa 2.500 de rachete balistice, recuperând aproape complet stocul de 3.000 de bucăți pe care îl avea înainte de scurtul conflict din luna iunie.

Campania aeriană intensă are însă și un cost uman semnificativ. Conform autorităților de la Teheran, atacurile aeriene efectuate de SUA și Israel s-au soldat până în prezent cu uciderea a cel puțin 1.332 de iranieni.

