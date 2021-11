”Astăzi este o zi specială din viața mea. Asser și cu mine ne-am căsătorit și vom fi parteneri pe viață. Am organizat o mică ceremonie Nikkah (ceremonia de căsătorie musulmană – n.r.) acasă, în Birmingham, împreună cu familiile noastre. Vă rugăm să vă rugați pentru noi. Suntem încântați să mergem împreună pentru drumul care urmează”, a anunțat Malala Yousafzai pe conturile sale de Twitter și Instagram.

Printre cei care au felicitat-o se numără activista pentru schimbările climatice Greta Thunberg, editorul Vogue Marea Britanie, Edward Enninful, sau Muniba Mazari, ambasadoarea Pakistanului la UN Women, entitatea Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

