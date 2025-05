Vladimir Leșpaev a fost condamnat la 10 ani de închisoare

La începutul lunii mai, rămășițele fiului ei au ajuns acasă într-un sicriu închis. Vladimir Leșpaev era specializat în mecanică și a servit în forțele de comunicații. După terminarea serviciului militar obligatoriu, a plecat la Moscova și a lucrat ca vânzător într-un magazin din Piața Roșie, întreținând un copil mic și o soție tânără.

Totuși, conform femeii, totul a luat o altă turnură în 2018, când fiul ei a fost reținut pentru posesie și vânzare de droguri. În 2019, Vladimir Leșpaev a ajuns într-o colonie cu regim strict. Tribunalul districtual Ilansky l-a condamnat la 10 ani de închisoare, conform V1.ru.

În 2018, Vladimir Leșpaev a fost reținut pentru posesie și vânzare de droguri. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cu toate acestea, Tamara Volkova este convinsă că fiul ei a fost nevinovat și că totul i-a fost înscenat.

„Copilul său era foarte mic, nici nu mergea încă. Soția lui era minoră, în clasa a IX-a. Dar nimeni nu l-a băgat în seamă. L-au trimis la o colonie pentru 10 ani. Fiul meu a făcut patru ani pentru nimic. Și apoi a decis să meargă la Districtul Militar Nord. A spus că nu mai suporta să stea în închisoare”, a mărturisit femeia.

Vladimir Leșpaev a vorbit ultima dată cu familia pe 4 martie 2023

Se pare că bărbatul a crezut că va lupta timp de 6 luni de partea Rusiei și că se va întoarce acasă pentru a-și crește copilul.

Conform Tamarei Volkova, la 9 februarie 2023, fiul său a semnat un contract cu Ministerul rus al Apărării și a plecat în zona de conflict. Ultima dată a luat legătura cu familia pe 4 martie.

„A încercat să mă sune în fiecare zi, dimineața și seara. Știa că sunt bolnavă. Întotdeauna mă întreba: «Mamă, ce mai faci?». Pe 4 martie, i-a scris fiicei mele că pleacă într-o misiune de luptă și apoi a încetat să mă mai contacteze”, a spus femeia.

După o lună în care nu a primit vești de la el, femeia a început să-l caute. A mers chiar și în regiunea Rostov, însă comandantul unității nu a vrut să o primească.

„Și când am venit pentru a doua oară, la început se ascundea, nu voia să iasă afară. Apoi a ieșit, tremura. Puteam spune că era nervos. Deci știa ceva, dar nu mi-a spus”, a mai povestit ea.

Prima înmormântare a avut loc pe 21 septembrie 2023

În luna iunie a anului 2023, aceasta a fost chemată la Rostov-pe-Don pentru a-l identifica. Acolo, a spus ea, i s-au arătat fotografii ale cadavrului pe un computer din morgă. În timp ce privea fotografiile, aceasta a văzut un tatuaj asemănător cu cel de pe umărul fiului ei.

„Am venit să identific cadavrul. Totul se potrivea… Mi-au arătat fotografiile”, a mărturisit femeia, care a adăugat și că i s-a spus că acela era fiul ei.

La 9 februarie 2023, Leșpaev a semnat un contract cu Ministerul rus al Apărării. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

„Nici măcar nu am avut îndoieli atunci. Am întrebat și eu: «Voi ajunge acasă la timp? Sau îmi vor aduce fiul acasă mai repede?» Au spus că da”, și-a amintit Tamara Volkova.

Nici după două săptămâni de la identificare cadavrul fiului nu ajunsese acasă. Ea a mărturisit că zilnic suna și întreba când îl vor aduce. În cele din urmă, nu a mai putut suporta așteptarea și s-a dus să-și ia fiul.

Vladimir Leșpaev a fost înmormântat în Elani cu onoruri militare pe 21 septembrie 2023. În acel moment, femeia nu se putea gândi că în scriu zăcea un străin.

„Ne-am luat rămas bun așa cum se cuvine”, a mărturisit ea. „Și câteva săptămâni mai târziu am primit un telefon de la morgă și mi s-a spus că nu mi-am îngropat fiul….. Au spus că amprentele nu se potrivesc”, a mai declarat aceasta.

O nouă înmormântare

După șocanta veste că nu fiul ei a fost înmormântat, în sufletul femeii a încolțit un licăr de speranță că fiul ei este încă în viață.

„Am început să-l caut din nou. M-am dus totuși la mormântul luptătorului, dar am îndepărtat fotografia fiului meu. Nu a fost vina lui că s-a întâmplat așa, el ne-a apărat și pe noi”, a mai spus Tamara Volkova.

Totuși, în luna februarie a anului în curs, femeia a fost chemată din nou la morgă. Acolo, conform spuselor sale, nu a fost informată niciodată în legătură cu rezultatele ADN.

„Am dat probe ADN de mai multe ori, dar încă nu am primit rezultatele. Ultima dată când am fost la Rostov, am leșinat: mi s-a făcut rău”, a afirmat Tamara.

Pe 14 mai 2025, a avut loc o nouă înmormântare pentru Vladimir. „Nimeni nu m-a avertizat despre asta. Au sunat de la biroul de înrolare militară și au cerut să le arate unde a fost înmormântat primul soldat, ca să poată fi exhumat”, a mai povestit ea.

Femeia vrea să-i tragă pe cei vinovați la răspundere

Femeia a spus că, atunci când și-a luat rămas bun de la fiul ei pentru a doua oară, a putut simți mirosul din sicriu. Deși, conform versiunii oficiale a morții bărbatului, în sicriu ar fi trebuit să fie doar rămășițe.

„L-am îngropat în același mormânt. Sicriul este din nou închis, nu se vede nimic. Am vrut să îl deschid. Măcar un pic să văd ce e acolo… Să mă asigur că e acolo…”, a mai explicat ea.

„Așa cum ni s-a spus, în sicriu erau rămășițe. Se vedea doar că era ceva învelit în alb. Dar când am îmbrățișat sicriul, am simțit miros de putregai, de parcă trupul se descompunea. Chiar ar mirosi oasele așa? Deci ar fi putut muri recent și nu în 2023, așa cum ni s-a spus?”, a mai mărturisit ea.

Tamara Volkova și-a îngropat fiul, însă va merge până la capăt pentru a-i pedepsi pe cei responsabili. Ea nu crede că teribila greșeală s-a datorat unei erori umane.

„Vreau ca vinovații să fie pedepsiți și ca un astfel de lucru să nu se mai întâmple”, spune femeia.

