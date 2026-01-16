Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul a ieșit la iveală pe 13 ianuarie, când un trecător a observat fata rătăcind desculță și cu semne vizibile de violență, într-un oraș din provincia Ferrara.

O femeie a văzut-o alergând desculță pe stradă, purtând un trening și cu fața brăzdată de cicatrici din cauza bătăilor și violențelor. Victima fugea de bărbatul căruia mama ei i-o vânduse. Arestat de carabinierii din Ferrara pentru agresiune, maltratare și agresiune sexuală, suspectul ar fi bătut-o pe adolescenta de 14 ani de mai multe ori după ce a „cumpărat-o” de mireasă – caraninieri.it

Adolescenta, care a ajuns în Italia la sfârșitul lunii noiembrie împreună cu mama ei din Macedonia, a fost vândută de aceasta unui bărbat de origine bosniacă, „pentru o sumă de bani”, potrivit anchetatorilor.

Deși căsătoria nu a fost oficializată din cauza vârstei minore a fetei, asemenea practici sunt comune în comunitatea din care provin familiile implicate, deși sunt ilegale în Italia. Bărbatul născut în Foggia trăiește într-o tabără de romi.

După vânzare, fata și bărbatul au schimbat frecvent locațiile, stabilindu-se în final în apropierea orașului Ferrara.

Potrivit investigațiilor, adolescenta a fost forțată să trăiască ca „logodnica” bărbatului, fiind supusă frecvent violenței și umilințelor.

Ultimul episod de abuz, cauzat de gelozia extremă a acestuia, a determinat fuga fetei. Grație intervenției unui trecător, adolescenta a fost dusă la spital, unde medicii au estimat că recuperarea fizică va dura cel puțin 30 de zile. Autoritățile sociale au preluat cazul, oferindu-i protecție și sprijin.

Suspectul a fost arestat, iar procurorii italieni au deschis o anchetă împotriva lui pentru acuzații de abuz și exploatare sexuală a unei minore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Unica.ro
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
GSP.RO
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
Parteneri
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Libertateapentrufemei.ro
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Mașinile de lux cumpărate cu bani fără acoperire fiscală, luate la verificat de ANAF
Știri România 15 ian.
Mașinile de lux cumpărate cu bani fără acoperire fiscală, luate la verificat de ANAF
Adrian Băzăvan a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe clădiri, în timpul protestelor din București
Știri România 15 ian.
Adrian Băzăvan a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe clădiri, în timpul protestelor din București
Parteneri
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul.ro
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Cum a ajuns România o verigă strategică în planul lui Trump pentru Groenlanda. Afacerea de 150 de miliarde de dolari care redesenează harta puterii
Fanatik.ro
Cum a ajuns România o verigă strategică în planul lui Trump pentru Groenlanda. Afacerea de 150 de miliarde de dolari care redesenează harta puterii
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Elle.ro
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Exclusiv
Stiri Mondene 15 ian.
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 15 ian.
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
TVMania.ro
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
ObservatorNews.ro
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mediafax.ro
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci
KanalD.ro
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci

Politic

Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 15 ian.
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
FCSB va avea un nou punct fix în echipă! El este fotbalistul care i-a lăsat pe toți ”mască”: ”E peste ce aveam”
Fanatik.ro
FCSB va avea un nou punct fix în echipă! El este fotbalistul care i-a lăsat pe toți ”mască”: ”E peste ce aveam”
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen
Spotmedia.ro
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen