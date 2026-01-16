Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul a ieșit la iveală pe 13 ianuarie, când un trecător a observat fata rătăcind desculță și cu semne vizibile de violență, într-un oraș din provincia Ferrara.

O femeie a văzut-o alergând desculță pe stradă, purtând un trening și cu fața brăzdată de cicatrici din cauza bătăilor și violențelor. Victima fugea de bărbatul căruia mama ei i-o vânduse. Arestat de carabinierii din Ferrara pentru agresiune, maltratare și agresiune sexuală, suspectul ar fi bătut-o pe adolescenta de 14 ani de mai multe ori după ce a „cumpărat-o” de mireasă – caraninieri.it

Adolescenta, care a ajuns în Italia la sfârșitul lunii noiembrie împreună cu mama ei din Macedonia, a fost vândută de aceasta unui bărbat de origine bosniacă, „pentru o sumă de bani”, potrivit anchetatorilor.

Deși căsătoria nu a fost oficializată din cauza vârstei minore a fetei, asemenea practici sunt comune în comunitatea din care provin familiile implicate, deși sunt ilegale în Italia. Bărbatul născut în Foggia trăiește într-o tabără de romi.

După vânzare, fata și bărbatul au schimbat frecvent locațiile, stabilindu-se în final în apropierea orașului Ferrara.

Potrivit investigațiilor, adolescenta a fost forțată să trăiască ca „logodnica” bărbatului, fiind supusă frecvent violenței și umilințelor.

Ultimul episod de abuz, cauzat de gelozia extremă a acestuia, a determinat fuga fetei. Grație intervenției unui trecător, adolescenta a fost dusă la spital, unde medicii au estimat că recuperarea fizică va dura cel puțin 30 de zile. Autoritățile sociale au preluat cazul, oferindu-i protecție și sprijin.

Suspectul a fost arestat, iar procurorii italieni au deschis o anchetă împotriva lui pentru acuzații de abuz și exploatare sexuală a unei minore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE