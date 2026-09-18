O mamă din Wrocław, capitala Voievodatulul Silezia de Jos, sud-vestul Poloniei, a așteptat 18 ore la urgențe cu fiul ei bolnav, însă personalul medical a uitat de ei, a relatat Onet. Spitalul invocă aglomerația, dar recunoaște o lipsă de comunicare.

O așteptare de 18 ore și lipsă de informații, așa a arătat noaptea pe secția de urgență a Spitalului Clinic Universitar din Wrocław pentru o localnică și fiul său bolnav.

„Spital, noapte, un copil epuizat și un părinte care trebuie să ceară ajutor”, a relatat mama pe rețelele de socializare.

Spitalul dă vina pe numărul mare de pacienți și susține că procedurile au fost respectate.

Mama și copilul au ajuns la spital marți, la ora 13.00, crezând că vor primi rapid îngrijirea necesară. Însă, a urmat un adevărat coșmar.

„Am ajuns la ora 13.00 și am așteptat până la ora 16.00 pentru prima consultație. În final, am fost primiți de un medic ORL. După consultație, ni s-a spus să așteptăm pe hol pentru a fi văzuți de un neurolog”, a explicat femeia.

Orele au trecut fără ca familia să primească vreo veste de la personalul medical. După miezul nopții, la ora 00.30, mama a decis să întrebe dacă nu au fost uitați.

„Am fost șocată să aflu că, da, am fost uitați. Șeful de tură notase în fișă că nu suntem prezenți”, a adăugat aceasta.

Chiar și la ora 4.30 dimineața, cei doi încă așteptau. Purtătoarea de cuvânt a spitalului, Jadwiga Witek, a declarat, pentru Radio Wrocław, că întregul personal a acționat conform procedurilor și că întârzierile au fost cauzate de numărul mare de pacienți.

În ziua respectivă, 200 de oameni au fost tratați, unii necesitând intervenții de urgență. „Din verificările noastre, toate procedurile medicale au fost respectate. S-au desfășurat mai multe acțiuni în etape, care au arătat că nu exista un risc imediat pentru viața pacientului, astfel că acesta a fost externat”, a spus Witek.

Totuși, spitalul a recunoscut probleme de comunicare: „Lipsește o informare clară despre durata așteptării pentru investigațiile ulterioare. Ne pare rău pentru timpul de așteptare atât de lung și pentru lipsa comunicării corespunzătoare. Lucrăm la îmbunătățirea acestui aspect”.

Femeia și-a exprimat dezamăgirea profundă față de situație și intenționează să ia măsuri. „Nu cerem miracole. Cerem informații, respect și responsabilitate umană. Pentru că în spatele fiecărui dosar medical se află un om”, a declarat ea.