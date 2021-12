Potrivit IPJ Alba, în ciuda ordinului de protecție, în seara de 30 decembrie, bărbatul s-a înarmat cu un cuțit și a mers la casa unde locuiesc soția și fiica sa.

Acolo, acesta le-a atacat și le-a provocat mai multe tăieturi. Cele două femei s-ar fi luptat cu agresorul pentru a-și salva viața.

Potrivit polițiștilor, și bărbatul are răni provocate tot cu un obiect ascuțit.

Cercetarea se efectuează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie sub forma tentativei de omor.

Fotografie cu caracter ilustrativ

