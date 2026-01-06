Tragedie în Withernsea: o mamă și un bărbat pier în încercarea de salvare

Adolescenta se afla pe un dig când valul a măturat-o în apa rece și agitată, fiind dusă aproape 100 de metri în larg, conform surselor citate de The Mirror. Într-un gest disperat, mama ei, în vârstă de 45 de ani, a sărit în apă pentru a o salva, dar și ea a fost prinsă de curenții puternici.

„Un angajat al unei cafenele de pe promenadă a aruncat un colac de salvare în apă”, a spus proprietarul localului pentru The Telegraph, însă valurile au continuat să le împingă pe cele două în larg.

Salvarea imposibilă: apel la autorități și misiune complexă

La ora 15.10, Paza de Coastă a primit primul apel de urgență. Imediat, echipe de salvare, inclusiv elicoptere și ambarcațiuni, au fost mobilizate. Peste 100 de persoane au participat la operațiunea de căutare, scrie Merkur.de.

Spre seară, trupul unui bărbat de 67 de ani, care încerca să le salveze, a fost recuperat din apă. Familia lui l-a descris drept „un erou adevărat, cu un suflet de aur, care a pierdut viața în mod tragic încercând să ajute”.

Marea agitată și frigul îngreunează căutările

Condițiile meteo periculoase din Marea Nordului au complicat căutările pentru adolescentă și mama ei. Duminică, 4 ianuarie, autoritățile au confirmat că trupul mamei a fost găsit. Poliția din Humberside a identificat-o oficial, iar adolescenta rămâne dispărută.

BBC informează că șansele de a o găsi în viață sunt extrem de reduse. În Withernsea, luni, 5 ianuarie, temperaturile au fost sub zero grade, iar promenada era acoperită de zăpadă. Comunitatea locală a adus flori la plajă în memoria celor pierduți.

„Pierderea a trei vieți în mare este devastatoare, iar gândurile noastre sunt alături de familie și prieteni”, a declarat primarul orașului, Alexandra Camplin, citată de BBC. „Sperăm din suflet ca Grace să fie găsită curând”.

Locuitorii din Withernsea continuă să se adune în semn de solidaritate, aducând omagii celor dispăruți. Deși speranțele de a o găsi pe adolescentă în viață sunt aproape inexistente, operațiunile de căutare rămân active pe plajă.

Între timp, această tragedie amintește de un alt incident recent de pe insula Tenerife, când un vârstnic a căzut de pe un vas de croazieră în mare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE