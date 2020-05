De Mihai Toma,

”Mi-a expirat mandatul, dar mă așteptam să fie prelungit, ca să trecem cu bine peste pandemie. Primarul nu mi-a adus nici un reproș”, a declarat Dr. Cristina Seltea, managerul unității medicale din Dâmbovița, pentru incomod-media.ro.

Instalat în poziția de manager în 2017, dr. Seltea spune că decizia a fost anunțată de către primarul Grigore Gheorghe în ședința Consiliului de Administrație.

”A chemat trei colegi și i-a întrebat care vrea să conducă”

”Primarul a chemat și trei medici din spital și i-a întrebat care dorește să conducă. N-a vrut nimeni! Sincer, logic și elegant era să-mi prelungească mandatul până scăpăm de situația asta. Apoi găsea altă variantă”, a mai spus managerul.

Dr. Cristina Seltea

Nu m-am simțit niciodată atât de umilită ca acum. Spune-mi de ce nu mă mai vrei, cu ce-am greșit? Cristina Seltea, manager Spitalul Orășenesc Găești:

”Eu n-am schimbat pe nimeni, e doar un mandat care s-a încheiat. Și mâine-poimâine se încheie și situația de urgență. Doamna putea să iasă la pensie… Nu am nimic personal cu dânsa, e un medic respectat, și azi a fost la spital. Chiar i-am mulțumit pentru întreaga activitate ca manager. Pe de altă parte, o înțeleg, există o anumită frustrare”, a reacționat primarul Grigore Gheorghe, contactat de Libertatea.

Primarul Gheorghe: ”Grevă? Povești pentru copii”

Edilul afirmă că ”gândesc în perspectivă, vreau pe cineva care să ducă la capăt un madat de patru ani. Să fie mai tânăr, să gândească în viitor. O să scoatem postul la concurs”.

”Eu am dorit să fie un manager din mijlocul lor, dar nu a vrut nimeni. Faptul că au intrat în grevă cadre medicale în semn de susținere cu doamna doctor sunt povești de adormit copii. Situația e sub control, directorul medical a devenit manager interimar”, anunță Grigore Gheorghe.

Primarul spune că în orașul cu circa 14.000 de suflete a avut un singur caz de coronavirus: ”Eu am o relație specială cu oamenii. Am ieșit pe Facebook în fiecare seară și le-am spus ce și cum să facă. Au respectat Ordonanțele. Ba, o dată, am uitat să intru în live și m-au certat oamenii, că de ce n-am fost online!”.

Primarul Grigore Gheorghe.

