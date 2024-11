Văzând reacțiile stârnite după publicarea videoclipurilor în care își arătau susținerea pentru Alexandr Stoianoglo, cei doi maneliști le-au șters și au publicat materiale video în care și-au prezentat scuze.

Culiță Sterp l-a descris în videoclipul de promovare pe Alexandr Stoianoglo, rivalul Maiei Sandu, drept „un om care încearcă să construiască o echipă puternică, încrezătoare și competentă pentru toți oamenii din Republica Moldova”, în vreme ce Bogdan Mocanu susținea că este „plăcut să vezi un candidat care chiar vorbește despre dezvoltare, despre relații bune între state”.

Sterp și Mocanu ar fi fost rugați de un prieten să facă videoclipurile

În prezent, ambii au declarat în videoclipurile cu scuze că au fost rugați de un prieten să realizeze videoclipurile de promovare. Culiță Sterp a spus la începutul videoclipului că oamenii au tot dreptul să-l judece.

@culita_sterp_official V-aş ruga, înainte să comentați, să ascultați până la final, şi mai ales partea de la final! Dummezeu să fie cu voi la alegerile de Duminică şi să vă ajute să fie exact asa cum vreti voi ca de aia am postat video asta acum ca să aveti timp să il vedeti si sa luati decizia corecta! Vă multumesc pentru intelegere si imi cer scuze incă o data. Imi e rusine pentru toata sitiatia creata. ♬ sunet original - Culiţa Sterp

„Este cea mai mare lecție pe care am primit-o eu în ultimul timp. Nu știu cum am putut să fiu așa de prost și de naiv. Nu m-am documentat înainte și am crezut în vorbele unui prieten din Republica Moldova.

M-a rugat un prieten, mi-a fost rușine de el. Asta este cea mai mare greșeală a mea că am fost naiv și am crezut prea mult în oameni. De multe ori am avut de pățit din cauza asta, că am crezut prea mult în prieteni. El a insistat să fac videoul ăsta, să-l susțin pe omul ăla”, a spus Culiță Sterp în videoclipul publicat pe TikTok.

Culiță Sterp și Bogdan Mocanu susțin că nu au primit bani pentru videoclipuri

Ambii au declarat că nu au primit bani pentru aceste materiale. Sterp a precizat că „dacă eram plătit, nu aveam voie să șterg videoul ăla”.

De cealaltă parte, Bogdan Mocanu, cunoscut pentru participarea sa la show-ul „Puterea dragostei”, a declarat că a greșit și că a fost rugat de un prieten „de la o agenție din Republica Moldova” să facă videoclipul cu pricina.

@bogdan.mcn Adevarul despre clipul controversat postat de mine. Si iertare celor pe care i-am dezamagit și in special fratilor de peste Prut. ♬ original sound - Bogdan Mocanu

„Mă simt dator să vă spun că am făcut o greșeală. Un prieten care lucrează pentru o agenție din Republica Moldova mi-a cerut ajutorul, iar eu fără să filtrez prea bine informația am zis că-l ajut. De bun simț ar fi trebuit să mă interesez mai bine despre omul despre care vă vorbeam în secvențele din clipul pe care l-am postat”, a spus Bogdan Mocanu.

