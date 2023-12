„Urmează să am o deplasare cu mai mulţi miniştri la Kiev, când cred că o să finalizăm toate discuţiile în ceea ce priveşte exportul pe teritoriul României. În acest moment, ce s-a negociat de către domnul ministru este foarte clar şi sunt ferm convins că o să vă şi detalieze”, a afirmat Ciolacu.

Premierul a adăugat că discută zilnic cu premierul Ucrainei.

„Eu, cel puţin, am un dialog zilnic cu prim-ministrul Ucrainei şi cu Comisia Europeană. Şi mulţumesc ministrului agriculturii din România, care are în fiecare zi dialog cu omologul, ministrului economiei care are în fiecare zi dialog cu omologul din Ucraina, Comisiei Europene, doamnei preşedinte Ursula în primul rând, care ne-a susţinut foarte mult în acest demers, miniştrii de externe şi doamnei ambasador de la Bruxelles. S-a trecut şi prin hotărâre de guvern a Guvernului României acest lucru, de trei zile, sistemul de licenţiere solicitat de către România. În primul rând, 30 de zile nu există export pe teritoriul României, până acum nu a fost nicio solicitare. Am cu Vama un dialog în fiecare zi pe acest subiect şi o informare dacă cineva a cerut vreun export pe teritoriul României şi nu s-a cerut. Deci partea ucraineană s-a ţinut de cuvânt”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Şeful Guvernului a vorbit şi despre sistemul de dublă licenţiere privind exportul grânelor.

„Urmează să facem un memorandum în aceste 30 de zile şi un sistem de dublă licenţiere atât pe teritoriul Ucrainei, cât şi pe teritoriul României. Cu adevărat, nu se poate exporta pe teritoriul României prin intermediari şi traderi. Exportul va fi direct la procesatori, în cazul în care aceştia doresc să importe din Ucraina, cu un sistem foarte clar de control ANSVSA, chiar cu eşantioane mai numeroase decât până acum şi cu adevărat o discuţie foarte aplicată în ceea ce priveşte tranzitul. Mi-aş dori un tranzit mult mai mult pe zona de căi ferate şi pe Dunăre. Urmează să am o deplasare la Varna, să continui dialogul şi cu prim-ministrul Greciei, şi cu prim-ministrul Republicii Moldova şi cu prim-ministrul Bulgariei”, a mai precizat premierul Marcel Ciolacu.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că au fost găsite soluţii pentru gestionarea exporturilor cerealelor ucrainene, anume crearea unui sistem de autorizare, astfel încât să nu fie afectaţi fermierii din România.

El a avut o întâlnire cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi vicepremierul bulgar, Mariya Gabriel, precizând că discuţiile s-au axat pe tranzitul cerealelor şi exportul acestor produse în statele prin care se face tranzit.

„Am găsit soluţii atât pentru tranzitul produselor agricole din Ucraina spre pieţele mondiale, cât şi pentru a gestiona exportul acestor produse spre România. Am găsit deschidere în partea ucraineană, Guvernul României s-a implicat foarte bine şi s-au negociat condiţionalităţi, Comisia a venit cu soluţii suplimentare. În esenţă, este vorba de un sistem de autorizare a acestor exporturi, care autorizare trebuie să fie agreată şi de-o parte şi de cealaltă, în acest fel putând să controlăm foarte bine fenomenul şi să nu afectăm fermierii din România, care au nemulţumiri legate de aceste produse”, a afirmat şeful statului.

