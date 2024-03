„Eu mă bucur, ca și prim-ministru, că nu las o datorie copiilor noștri, că am avut capacitatea administrativă de a câștiga un proces. Cei cu acuzațiile, care au lăsat datorii de 200 de miliarde pe care le plătim noi toți, eu nu le pot răspunde decât că au o problemă în altă parte. Deja vorbesc de patologie”, a spus Marcel Ciolacu, la Iași, întrebat cum comentează faptul că este acuzat că a manipulat piaţa bursieră.

Ce bursă? Eu joc la bursă? Poate dânșii joacă la bursă. Adică eu câștig un proces și nu las o datorie de miliarde de euro României și n-aduc o criză economică și sunt acuzat că de ce am câștigat procesul? Chiar nu le e rușine? Marcel Ciolacu

Întrebat cum îşi explică afirmaţiile publice potrivit cărora România urma să piardă procesul Roşia Montană, premierul a spus că nu a venit el cu aceste explicaţii.

„Eu, ca și prim-ministru, de câte ori am avut intervenții pe acest proces, am spus că românii vor cunoaște adevărul. Nu am dat nicio informație, niciun document din Guvernul României, de niciunde, nicio motivare care să influențeze acest proces. Am spus foarte clar: toate documentele vor fi puse la dispoziție presei când se finalizează procesul”, a spus Ciolacu.

Recomandări Interviu | Profesorul care l-a detronat pe Tudorel Toader de la șefia Universității Al. I. Cuza: „Colegii care meritau n-au fost promovați nici măcar intern”

În final, Ciolacu a spus că procesul, care era „aproape pierdut”, a fost „întors” grație avocaților angajați de guvern.

„Deci, într-o zi istorică a României, în care avocații angajați de guvern au reușit să întoarcă un proces aproape pierdut, eu să fiu luat la întrebări de ce nu las României datorii? Unora care au lăsat datorii de 200 de miliarde României?”, a mai spus Ciolacu.

Acuzațiile USR și ale lui Dacian Cioloș la adresa lui Ciolacu

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, îl acuză pe Marcel Ciolacu că a „manipulat bursa” prin declaraţiile pe care le-a făcut cu privire la procesul intentat de compania Gabriel Resources statului român.

În acest sens, USR anunță că transmis o sesizare la Ontario Securities Commission, instituția care supervizează tranzacțiile bursiere din Canada, și amenință că va sesiza și DNA.

„Am depus oficial plângere la Agenția de Reglementare a Pieței de Capital din Canada. Marcel Ciolacu trebuie să demisioneze! Marcel Ciolacu a manipulat piața de capital prin declarațiile sale”, a transmis Cătălin Drulă.

La rândul său, europarlamentarul Partidului REPER Dacian Cioloş îl acuză pe Ciolacu că „a distribuit timp de câteva săptămâni ştiri false” în cazul Roşia Montană şi în felul acesta „a subminat grav apărarea statului român şi a umflat acţiunile Gold Corporation”.

Recomandări Aventurile lui Tolstoi în România, tânăr militar în armata țaristă: „Viața pe care o duc eu aici, risipită fără rost, trândavă și foarte costisitoare”

După nouă ani de proces, România a câștigat în dosarul Roșia Montană în care Gabriel Resources cerea despăgubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari.

Verdictul a venit după ce mai mulți lideri politici, precum premierul Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, au sugerat că România va pierde, fiind nevoită să plătească despăgubiri de miliarde de euro.

„Avem de plătit vreo 6 miliarde de euro pentru ce a făcut Cioloș cu Roșia Montană”, spunea pe 23 februarie premierul Marcel Ciolacu, la Târgu Mureș.

Urmărește-ne pe Google News